溪頭好空氣 掀「打包」熱潮

2019-01-08 12:56

〔記者謝介裕／南投報導〕「走…，上山健行、呼吸新鮮空氣…」，入冬以來，南投縣空氣品質普遍不佳，使得好山、好水、好空氣著稱的溪頭風景區，近來掀起一股「打包」好空氣回家的熱潮，不時可見妖怪村人偶陪同遊客將好空氣裝入保特瓶裡頭，網路甚至還出現「競標溪頭好空氣一瓶」、「溪頭、谷關空氣比一比」等留言，增添戶外踏青趣味的同時，也讓人看到民眾對空品重視的一面，不容政府輕忽。

隨著鋒面一波波南下，讓人愈來愈有冬天感覺之際，空氣品質似乎也有隨之惡化之勢，近1週來，南投縣許多地區空品指標都是不健康等級，尤以竹山出現「紅害警示」等級最嚴重，與毗鄰的鹿谷鄉溪頭風景區呈現強烈對比。

溪頭妖怪村總經理林志穎指出，據台大實驗林管處與中研院、台大醫院、農委會等大氣科學、心血管疾病等專家學者研究結果顯示，只要在溪頭居住3天以上，因細胞較活化、免疫力增強，動脈硬化情況便有改善，顯示森林裡頭豐富的芬多精、負離子等元素，對人體健康真的有幫助。

尤其，台中市長盧秀燕就職發放「谷關空氣瓶」，使得溪頭在地居民及飯店、民宿、餐飲等相關業者，更珍惜溪頭這得天獨厚的好空氣、好環境，不敢隨意予以破壞，農曆春節期間，妖怪村也將與溪頭商店街業者一起舉辦「村民新春說故事」、「山神祭」等活動，以表對上蒼庇佑、感謝之意，也歡迎全台各地遊客前來溪頭同樂。

林志穎進一步表示，竹山等霧霾造成空污的地區，天空總是灰暗沉悶，讓人看了心情也開朗不起來，因此，妖怪村也打算比照日本販售「富士山空氣罐頭」概念，研製「溪頭空氣罐頭」作為紀念品，讓民眾在家也能吸到溪頭的清新空氣，相信心情也會更加美麗，值得各界拭目以待！

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