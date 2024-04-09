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超噁！新莊知名燒臘便當飄薄荷味 竟是「咬過的口香糖」

網友爆料吃便當竟咬到嚼過的口香糖。（圖擷取自爆料公社）

網友爆料吃便當竟咬到嚼過的口香糖。（圖擷取自爆料公社）

2024/04/09 21:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕食安風波頻傳，民眾對外食也格外注意，近日一名女網友透露，外帶新莊一間知名燒臘便當，吃到最後剩下一塊類似蒜頭的白色物體，咬下竟飄出「淡淡薄荷味」，才驚覺竟是被咬過的口香糖。事後網友致電店家，打了86通電話都無人接聽，讓她痛批「最衰、最噁的事被我們遇到」！

一名女網友在「爆料公社」中發文表示，8日晚間與先生購買新莊知名燒臘便當，準備外帶回家享用，先生吃到一半大喊「口香糖」，兩人一看這才發現，便當內竟藏有一塊被嚼過的口香糖，讓兩人瞬間沒了胃口。

女網友透露，當時先生原以為是高麗菜菜心，或是蒜頭才咬下，怎料卻飄出淡淡薄荷味，才確定是咬到嚼過的口香糖，兩人迅速拍下證據後，便把沒吃完的便當倒進廚餘，隨後撥打1999通報。事後，女網友更曬出電話紀錄說，當下致電給該燒臘店，足足打了將近86通，店家卻都忙線中沒接電話，讓她傻眼直呼實在太嚇人，「最衰、最噁的事被我們遇到！電話有設像沒有，著實令人失望」！

貼文曝光後，不少網友紛紛回應，「好噁」、「吃完飯還有口香糖可以吃，服務真好」、「想到如果是滿滿牙垢牙周病...嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「之前男友在那邊用餐回家後就腸胃炎住院好幾天，好幾年他都不敢再吃這家了，他的滷汁夏天有很大的機率是酸掉的」、「我快吐了」、「突然覺得吃到菜蟲是件很幸福的事」。

該網友事後致電給店家想反應，足足打了86通卻無人接聽。（圖擷取自爆料公社）

該網友事後致電給店家想反應，足足打了86通卻無人接聽。（圖擷取自爆料公社）

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