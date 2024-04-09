竹市議會赴新北考察 曾資程：大新竹輕軌再不做會後悔

新竹市議會前往考察新北市的輕軌。（曾資程提供）

2024/04/09 20:42

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會今天率團前往新北市考察輕軌系統，對大新竹輕軌議題還在可行性評估研究階段，市議員曾資程有感而發指出，大新竹輕軌再不做，明天就會後悔。而新竹輕軌從前市長蔡仁堅時期開始發想，至今已快30年，整個竹科園區已發展成為護國神山，但大新竹的交通一直是新竹人的痛，前市府已完成的輕軌研究報告，期許高虹安市府能加緊腳步推動。

市府交通處表示，大新竹輕軌獲納入桃竹苗大矽谷計畫，竹市也依交通部鐵道局3月27縣市整合協調會議結論同意擔任大新竹輕軌可行性研究整合主政單位；今日市府團隊視察淡海輕軌，其規劃設計、興建、機電系統及營運模式都值得竹市借鏡，市府也會將相關經驗納入可行性研究規劃階段中評估，加速推動大新竹輕軌計畫，期許明年第1季把可行性研究報告提送交通部審查。

請繼續往下閱讀...

曾資程提到，科學園區在新竹，龐大的就業人口移入，早已造成這座城市教育資源、交通建設、公共設施不足及衍生居住需的各種問題，美中貿易戰產業回流，台積電寶山擴廠，園區X計畫用地不敷需求，大新竹面臨的前述困境，將更形嚴峻。

市議會今天安排考察淡海新市鎮輕軌捷運，新北捷運公司董事長林祐賢、總經理吳國濟提到，捷運路線從倡議到完工通車，都要超過20年，且捷運營運首重自償率，營運初期單以票價收入，很難達到收支兩平，捷運建置完成後，沿線將隨之開發，營運規模、運量成長要以30年的長遠的眼光來看。

他認為，竹市的道路規模往往跟不上汽機車的成長速度，如果建置完善的捷運路網，改變用路人的習慣，棄汽機車改使用大眾運輸系統，減少交通事故發生，也可以降低空氣污染。而前市長蔡仁堅倡議輕軌捷運，歷任市長也都做過可行性評估，林智堅任內也完成初步路網規劃，但一晃將近30年，他期許現在的高虹安市府眼光要放遠一點，大新竹輕軌捷運再不做，明天就會後悔。

新竹市議會前往考察新北市的輕軌。（曾資程提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法