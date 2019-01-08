學童想幫獨老 零用錢不夠畫硬幣取代 華山站長讚創意

2019-01-08 11:05

［記者王秀亭／台東報導］華山基金會台東愛心天使站近日清點愛心紅包袋，發現一個袋子裡有80元硬幣，還有2張手繪的10元硬幣，剛好湊足100元，站長蘇秀芳覺得學生太有創意，想捐100元，卻因零用錢有限，又想湊足自己訂下的目標數，想出這種應變方式，明白學生心意，並幫忙補齊。

華山基金會台東縣各站為籌今年度常年服務經費，與各級學校品格教育結合，以愛心紅包袋方式，讓學生們也能扶持公益。

蘇秀芳說，最近陸續收回發送至各級學校的愛心紅包袋，多數紅包袋內裝滿1元、5元、10元硬幣，可以確定是學生捐出自己存了多時的零用錢，並非父母給的，對於學生發心幫助獨居長輩，積少成多好感動。

蘇秀芳清點時，陳姓學生紅包袋掉下7個10元硬幣、2個5元硬幣，還有2張圓形的10元手繪硬幣，「覺得這位學生太有創意。」

學生不僅捐出零用錢，蘇秀芳說，還有學生寫了要給獨居阿公阿嬤溫暖問候卡片，放進紅包袋，盼站長代為轉送，也有人覺得站長們奔波各學校，送上糖果，讓站長補充體力，學生的窩心，使每位站長服務長輩更有力量。

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