「來去新竹住一晚」 竹市趁暖冬補助推專案跨縣市合作

2019-01-03 20:48

［記者洪美秀／新竹報導］連任成功的新竹市長林智堅今天針對中央暖冬補助計畫，推出「來去新竹住一晚的暖冬專案」，強調會與新竹縣共同合作行銷，擴大暖冬旅遊效益，此外，林智堅也強調，竹市和竹縣有很多議題需共同合作，包括交通、環保及觀光行銷等議題，未來希望透過縣市合作，創造大新竹共好。

林智堅說，大新竹有許多議題可合作，像近日觀光局推出的暖冬補助，市府已鼓勵市轄44家觀光飯店業者，提出跨縣市的行銷方案，以「到新竹住一晚的暖冬專案」為主，可在竹市住一晚後，再到竹縣六福村、綠世界等觀光景點旅遊，擴大兩縣市的觀光效益。

林智堅提到，目前城銷處已規劃幾個方案，推出親子組、孝親組、情侶組和文青組的旅宿方案，其中竹市具公共設施完善優勢，像新竹漁人碼頭、魚鱗天梯、賞蟹步道和香山車站、舊城區古蹟群與新竹公園等特色景點，更有許多藏在巷弄內的美食，市府推暖冬補助專案，提供不同族群的旅遊套裝行程，除可來新竹住一晚，還可品嚐巷弄美食。

林智堅說，除會與新竹縣進行觀光行銷合作方案，未來也會與竹縣針對交通、環保、經濟等方向合作，其中大新竹居民最關心的交通議題，包括進行經國大橋竹科往竹北大數據旅行時間的智慧行控等，預計6月完工。此外，大新竹輕軌議題，在完成可行性評估後，希望與竹縣能進一步針對路線、載具、未來營運等方向進行合作討論，解決大新竹地的交通現況。

另外，交通部分也包括國道一號五楊高架延伸到竹北市、新竹市到苗栗縣頭份的規畫，都攸關大新竹地區居民的便利性，也是兩縣市要合作與共同爭取的方向。

林智堅說，很樂意與新竹縣長楊文科針對兩縣市共同的狀況對談與合作，希望與竹縣朝「大新竹共好」方向合作，創造大新竹共榮景象。

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