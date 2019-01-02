全台首創文資考試 新北月底登場

2019-01-02 15:44

〔記者陳心瑜／新北報導〕推廣世界文化遺產保存，新北市政府文化局參考日本世界遺產檢定制度，舉辦全台首創的文資檢定考試，今年1月31日在新北市圖書館三重分館舉行「新北文資小達人一級檢定」，1月3日起免費報名。出題以新北市的世界遺產潛力點為主，包括水金九礦業遺址、樂生療養院和淡水紅毛城及其週遭歷史建築群等，測驗及格者，可獲頒文資小達人檢定合格證書、文資小達人合格證。

主辦檢定的淡水古蹟博物館館長柏麗梅表示，台灣的世界遺產潛力點共計18處，新北市境內就有3處，文資檢定制度是為了鼓勵學童、民眾親近並了解世界文化遺產。

柏麗梅表示，1月31日的文資小達人一級檢定配合國小生，試卷以圖文搭配注音方便閱讀，以觀念性題目為主，報名不限年紀、身分。文資小達人月底為首次試辦，將視結果評估未來文資小達人二級、文資達人基礎級、進階級的舉辦期程。

柏麗梅表示，測驗及格者，可獲頒文資小達人檢定合格證書、文資小達人合格證，持檢定合格證書至淡水周邊店家可享優惠，包括免費體驗文化課程一堂、消費打九折等，還可參加圖書禮卷抽獎活動。

文化局長蔡佳芬表示，新北市一直致力世界遺產潛力點的調查研究、各項文獻及紀錄資料的蒐整，同時研擬文化資產認證機制，並編撰文化資產小達人、基礎級、進階級一系列的認證教材、題庫和試卷，鼓勵國中小學生培養文化資產知能，積極參與在地文化活動。

淡水古蹟博物館表示，「文資小達人」相關資訊可至淡水古蹟博物館官網（http://www.tshs.ntpc.gov.tw）中「活動及公告」查詢，或洽詢（02）2621-2830分機217吳先生。

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