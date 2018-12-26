新南向專班8生失聯 教部：可能自行返國或投靠親友

2018-12-26 18:57

〔記者吳柏軒／台北報導〕越南旅行團傳152人來台「烙跑」，恐淪逃逸外勞四竄，而教育部清查這2年的新南向國際產學專班，在5600多名來台學生中有8人失聯，教部認為數字不異常，學生恐因失去興趣而逃學，自行返國或投靠親友都有可能，不見得8人都變成逃逸外勞，相關資訊也提報給外交部、移民署等追蹤。

交通部觀光局昨證實有越南籍觀光團旅客共152人一來台灣就拎著行李逃脫失蹤，外界質疑這些人恐成逃逸外勞四處流竄打工，神經也牽動到教育部，官員透過通報系統清查「新南向國際產學專班」的學生流向，發覺總數5600多名學生當中，有8人已失聯。

教育部技職司長楊玉惠表示，新南向專班從106學年開始，到107學年統計，共有5600多名學位生，並設有通報系統，如學生找不到、沒來上課，學校就要通報，目前計有8名學生失聯。

楊玉惠說，有些學生來念書可能覺得無法吸收、覺得辛苦，可能自行返國但未跟學校講，也可能自己跑去找在台灣的親朋好友，不見得8人都淪為逃逸外勞，認為數字並非異常，並依照程序將失聯資料通報給外交部、移民署等單位，後續追查出入境資料來追蹤。

楊玉惠認為，新南向專班有宿舍，有好的讀書環境，同時了解這些新南向學生有經濟需求，會請學校安排工讀實習等機會，提供實習津貼等，「學生幹嘛逃跑？逃跑還會被當作通緝犯追！」

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