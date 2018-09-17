你是我的「新」肝寶貝！ 愛女捐肝救父攬牢牢

8年級美眉陳怡賢捐肝救父，陳怡賢緊緊攬著父親，讓64歲的父親陳福盛不捨，難過地紅了眼眶。（記者俞肇福攝）

2018-09-17 13:31

〔記者俞肇福／基隆報導〕8年級美眉陳怡賢，義無反顧捐肝救父，父女同「肝」共苦，看到爸爸陳福盛重獲新生，她把父親攬牢牢，跟爸爸撒嬌說「爸！你是我的『新』肝寶貝」！

家住基隆市中山區的24歲美眉陳怡賢，因64歲的父親陳福盛肝硬化末期病情嚴重，第一時間毫不猶豫決定捐肝救父，經過三軍總醫院肝臟移植團隊悉心救治後，日前已康復出院在家休養；基隆市議長宋瑋莉今天（17日）前往探視這對父女，宋瑋莉對陳女的孝心深深感動，更希望將這樣的孝行能夠廣為流傳，讓社會充滿了愛與正面的能量。

今年7月間，陳怡賢的父親陳福盛因身體不適在家休養，一開始原以為只是胃痛，後來發現尿液呈濃茶色驚覺不對，就醫診治後才知已是肝硬化末期，三總醫師建議必須進行換肝手術；肝硬化的陳父不想讓女兒擔心，並未告知女兒確實病情，只是住院靜靜排隊等待換肝。

陳怡賢說，原本到醫院探望時，父親的精神都還不錯，直到有一天到了醫院，卻發現父親的病情惡化到意識不是很清楚，當天清晨還吐血，母親見無法隱瞞，才告知她父親病情，必須進行換肝手術，卻一直等不到人捐肝做手術。

陳怡賢說，她當下的想法就是「我要救爸爸」，她跑去找醫師要進行匹配，雖然她的血型是B型，與父親O型不同，並非最適合的移植者，但醫師告知可以技術上來克服，她更堅定自己捐肝救父的決心。

經過三總肝臟移植團隊悉心治療後，父女兩人日前都已康復出院回家休養，陳怡賢向宋瑋莉回憶細述整個過程，一旁的陳爸爸忍不住紅了眼眶，數度哽咽頻頻拭淚，相當心疼與不捨女兒為了自己動刀捐肝；也感謝醫生與女兒將自己從鬼門關前救了回來。

陳怡賢開心地、緊緊把爸爸攬牢牢地說，「這一切都不重要，只要看到爸爸健健康康，跟我們在一起就好」。

目前規定五親等內的親屬可捐肝，肝臟可以再生，一般切除6成左右肝臟，保留3成多的肝臟，捐贈者術後休養數月，飲食正常，不會影響健康。