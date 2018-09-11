「山竹」颱風侵台關鍵在週四 專家指台灣處在「危險半圓區」

氣象局預報員官欣平指出，山竹對台影響程度大小，週四將會是關鍵。氣象專家吳聖宇則表示，台灣這次處於颱風前進方向右側的「危險半圓區」，有機會出現較強風雨。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-11 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕中颱「山竹」今日可能增強為強颱，週末則是距離台灣最近的時候，氣象局預報員官欣平指出，山竹對台影響程度大小，週四將會是關鍵。氣象專家吳聖宇則表示，台灣這次處於颱風前進方向右側的「危險半圓區」，所以有機會出現較強風雨。

綜合媒體報導，氣象局預報員官欣平表示，「山竹」因發展狀態良好，今天轉為強颱的機率很高，預測週末將最靠近台灣，路徑偏向通過台灣南部海域，東南部、南部跟恆春半島風雨最明顯，北部、東半部迎風面也會有雨。至於山竹對台影響程度多大，官欣平強調「週四是關鍵」，屆時就能大致確定山竹路徑，研判是否要發布海警、陸警。

針對颱風路徑，氣象專家吳聖宇在臉書表示，未來「山竹」偏向呂宋島北部海面到巴士海峽中央一帶海面移動機會較高，相較於前幾天的預測，目前的電腦模式預估漸趨於一致，而這樣的路徑不至於直撲台灣，但暴風圈仍有機會擾過南台灣。吳聖宇指出，「山竹」核心風雨最強的區域可能在海上，但外圍風雨還是會影響台灣，尤其台灣此次位於颱風前進方向右側的「危險半圓區」，雖是偏向外圍，仍有機會出現較強的風雨。