年輕壯男「搭機恐懼症」發作 上機後堅持下機

大提琴家張正傑今天搭乘華信航空班機飛往金門，圖非當事飛機。（華信航空提供）

2018-09-03 11:52

〔記者陳宜加／台北報導〕大提琴家張正傑今天搭乘華信航空班機飛往金門，但當空橋移開飛機，突有一名年輕猛男衝到前頭，向空服員表示要下機，因為「他很恐懼、不能搭飛機！」經過空服員檢查所有行李後，飛機才順利起飛，張正傑也稱讚華信圓滿處理。

張正傑今天在臉書PO文，表示從未遇過飛機延誤，不是因為天氣或地面作業，而是因為「有人不敢搭飛機」，今天上午飛往金門時，當艙門關閉、空橋移開，忽有一個人衝到前面向空服員說要下機，「他不能搭飛機，因為很恐懼！」

張正傑說，由於他正好坐在第一排，看見對方是個大男人，年約30多歲，且身材非常好，像極海軍陸戰隊。華信航空座艙長再問一次，他仍堅持要下機。當機場聯絡後，空橋再一次靠過來，地勤人員上機溝通，結果對方還是下了飛機。

至於後續處理，雖然該名男子沒有托運行李，但機上每一個手提行李均須確認，本來機場要求所有人下機，後經協調確認所有手提行李後，延誤半個多小時，才繼續飛行，張正傑說，整趟飛行都在擔心有危險物品，幸好最後順利降落。

張正傑也說，華信航空圓滿處理，也還好這樣的人不多，否則恐怕許多飛機都要延誤。有網友留言，日前從金門搭飛機到台北，機上也是一名有幽閉恐懼症的乘客，飛機滑行後才說她無法搭乘，最後也是全機乘客下機，重新安檢上機。

對此，華信航空回應，為維護飛航安全，當有旅客中途下機時，必須按照客艙保安程序，落實清艙作業，確認所有行李都沒有問題，以確保飛航安全。（12:27更新）