避免單一族群觀點且重視程序正義 社會課綱九月定案

2018-08-19 19:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部今召開課審大會第70及71次會議，持續嚴謹審議12年國教課綱，其中社會領綱方面，今通過部分提案，例如要求課綱敘寫時注意避免落入單一族群觀點，新增程序正義的重要性，但審議進度無法趕上8月底，須待9月再開會審議並投票。

教育部次長林騰蛟表示，今課審大會持續審議12年國教的社會領域課程綱要，延續過去進度，並完成了課綱中的「學習重點」、「實施要點」，以及討論部分「附錄」內容，但尚未完成第1輪審議，須待25日再續審，但因先前有修改建議，未來社會課綱要再回頭審第2輪，看修改意見是否完成，才能進入整份領綱的投票表決，預估需9月才能完成。

林騰蛟說，今會議中，學生委員蕭竹均、廖浩翔等人提案，要求社會領綱中，國中歷史課程台灣分域的學習節數不得低於總節數的2分之1，最後表決同意4票、不同意3票，提案未過半，最後再表決原案並獲30票過半同意，國中歷史課綱通過維持台灣、中國、世界等3個分域，並各佔總節數的3分之1。

其他尚有課審委員陳張培倫提案，建議普通高中「教材編選」的文字敘寫亦應避免落入單一族群觀點，如歷史事件上針對原住民事件用「進剿」來描述官軍攻擊，未免對原民學生造成心理負面陰影；課審大會也通過該提案，要求選用中性文字來書寫。

另，蕭竹均、廖浩翔也針對「程序正義」提案，增加技術型高中、綜合型高中的公民科學習內容，從添加「為什麼程序正義是重要的」等字眼，讓學生在學習國家追訴及處罰犯罪的過程中，了解程序正義的重要性，經課審大會討論後，也無異議通過。

林騰蛟說，目前課審進度仍將目標放在108學年上路，趕工進度針對有教科書的課綱，下週預計25、26日再度召開會議，預計共5場，會持續社會領綱，並接續討論綜合領域、藝術領域等課綱的第2輪並表決；但後續仍有自然領域、技高的15群科等課綱，尚待1、2輪審查，林騰蛟指出須待9月開會審，但已讓教科書編審程序有彈性配套，讓108學年全部課綱正式上路。