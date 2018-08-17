超便民！8月起犬貓入境 檢疫加寵物登記一併完成

8月起犬貓入境，在機場、港口執行輸入檢疫時，農委會將主動替飼主完成寵物登記作業。（記者吳欣恬攝）

2018-08-17 20:24

〔記者吳欣恬／台北報導〕8月起犬貓入境，在機場、港口執行輸入檢疫時，農委會將主動替飼主完成寵物登記作業，飼主無須另繳規費及填寫書表。飼主回國後不用再費時跑一趟寵物登記站辦理登記，也可避免因忙碌忘記登記而受罰。

農委會畜牧處動保科科長江文全表示，我國每年由機場或港口入境的犬貓約有1000多隻，多數是隨著飼主工作、求學或居留異動而陪同的寵物，以往完成入境檢疫程序後，飼主須另行向居住地的動物保護機關辦理寵物登記，但時常發生飼主忘記辦理，增加各縣市政府行政監督及追蹤管理成本。

江文全指出，為了簡政便民，農委會畜牧處和防檢局跨單位整合作業流程，在各邊境機場與港口檢疫場所進行犬貓輸入檢疫時，同步主動辦理寵物登記，飼主或管領人無須另外填寫或檢附其他申請書表資料，也無需另外繳費，和一般寵物登記相比至少可省下750至1250元的登記費和手續費，同時透過寵物登記資訊網介接狂犬病預防注射資訊管理系統，為寵物健康照護提供多一層的保障。

農委會說明，境外寵物入境後，即適用我國相關法令的規定，依據現行法規，飼主應為其飼養的犬隻做好寵物登記、繁殖（或絕育）管理及狂犬病疫苗注射等工作。