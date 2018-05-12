台大學生會長籲檢討校內行政爭議 增加學生、職員席次

台灣大學學生會長林彥廷提案，針對這次校長遴選爭議，應全面檢視所有法規及行政程序，也要提高學生、職員等在校長遴選委員會即校務會議中的代表席次，更應常設意見表達區，讓多元意見可表達。（記者吳柏軒攝）

2018-05-12 14:26

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學今召開臨時校務會議，討論管中閔案的爭議及大學自治範疇，並進入提案修正，其中台大學生會長林彥廷提出，應趁這次機會，全面檢討校內違法兼職的行政爭議，也爭取增加學生代表、職員代表席次，並盼校園常設多元意見表達區，展現民主價值。

林彥廷表示，大學自主跟教師和學生相關，其中學生非常重要，因此希望爭取未來校長遴選委員會、台大校務會議中，增加學生代表、職員代表席次等，好捍衛真正的自治；另也認為，這次校長遴選爭議中，管中閔涉違法兼職爭議，但台大行政流程有瑕疵，呼籲全面檢討，以防未來再有教師觸法；同時肯定學校為了這次事件，設立多元意見表達區，希望該區能常設，讓多元意見能夠持續在校園彰顯。

但有教授質疑，增加學生代表席次等，涉及大學法等相關法律修改，恐非校務會議能決定，但林彥廷認為，應該先透過校務會議的共識，展現台大提升學生權益的決心。

另，因今臨時校務會議中，還有其他3個提案，林彥廷認為，學生提案與教授提案不相斥，盼能當作附帶決議添加，最後會議上贊成57票、反對44票，同意將學生提案切割，等到今天最終有共識的提案出爐後，再決定是否同意添加學生的提案。