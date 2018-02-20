主燈還沒點 台灣燈會200顆LED燈疑失竊 民眾摸黑上廁所

2018台灣燈會首度分兩階段點燈，第一階段「嘉義燈會」2月16日大年初一晚上展開，縣府統計首日參觀人數27.6萬人。（資料照）

2018-02-20 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕2018台灣燈會大年初一在嘉義縣熱鬧開幕，但啟用後竟傳出當天就有200多顆流動廁所的LED燈泡遺失，讓夜間賞燈民眾被迫摸黑上洗手間，雖然損失不大，但不排除是蓄意偷竊，縣政府除補上短缺的燈泡，也加強巡視、報請警方協助，近日燈泡才不再被拆走。

2018台灣燈會展期至3月11日，16日提前登場的「嘉義燈會」有7大主題、18個小燈區，占地達50公頃，為方便參觀遊客上廁所，全燈區共設置1200座流動廁所，沒想到16日當天剛開放使用，傍晚就接連有民眾通報，指廁所燈泡「不見了」。

負責燈區流動公廁業務的環保局表示，15號晚間就曾發現燈泡短少的情況，原本以為是正常耗損或尚未安裝，但開幕當晚再清查卻再度發現200多顆燈泡遺失，失竊點計有13處，遺失的都是LED省電燈泡，每顆市價約100元，實際財物損失約2萬多元。

管理業者指出，原本有懷疑是竊盜集團行竊，但燈泡「不見」的廁所遍布在不同燈區及高鐵接駁站等處，因此不排除是賞燈上廁所民眾，順手帶燈回家。雖然金額損失不多，但也不排除是蓄意偷竊，目前除已展開調查，也加強巡邏，警方派員調查轄區慣竊、燈材收購商，業者也在廁所加註「廁所內燈泡為私人物品請勿竊取，違者送辦」警語，並在燈泡寫上公司名稱，同時也呼籲民眾可以秉持公德心，將完好的如廁環境留給下一個人，之後則未再出現燈泡消失的事件。