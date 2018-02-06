黎明溝改善工程動工 中市再添會呼吸河川

黎明溝將進行水環境改善工程。（記者張菁雅攝）

2018-02-06 16:00

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南屯區黎明溝過去因自辦重劃工程一度面臨被填平的命運，經地方人士奔走搶救而獲得保留，但已失去部分河道、河岸破損嚴重，加上近年污水流入，生態遭破壞。台中市政府因此提出水環境改善工程，並獲前瞻基礎建設計畫補助，今日舉行動土典禮，將打造都市生態河，預計今年底前完工。

市長林佳龍在動土典禮致詞時表示，黎明溝水環境改善工程完工後，將是繼柳川、綠川後，市區再多一條重新恢復生命、會呼吸的河川，而「機會是留給準備好的人」，水利局去年已編列規劃經費，因此當前瞻基礎建設計畫通過後，不到半年的時間，即成功爭取到補助，市民都很期待工程成果，相信河川的重生將不僅提升民眾的幸福感，也將使台中市成為名實相符的「流域城市」。

林佳龍指出，水環境改善工程未來也會往上游延伸，串連惠來溪到潮洋溪，非常感謝立委張廖萬堅的協助，積極爭取惠來溪、潮洋溪到黎明溝整體整治工程高達6億多元的前瞻基礎建設經費補助。

張廖萬堅也肯定市府積極整治全市水環境，讓各條河川展現不同風貌，更成為兼具生態、景觀、親水的都市特色。

水利局表示，黎明溝水環境改善工程經費約4000萬元（中央負擔70％，市府30％），預計將原有的混凝土護岸改為植生緩坡，並設置長度約400公尺的全齡化步道，讓年長居民更易親近休憩，同時將增設環教解說平台、河岸景觀平台及黎龍橋歷史解說平台等設施，預計11月底前呈現嶄新風貌，屆時不但大幅提升整體環境舒適度，也提供生物休憩空間，創造生態多樣化環境並兼顧防汛安全。