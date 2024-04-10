搶購台南400市民卡當機引民怨 4/17起加碼開放區公所預購

台南市政府今天限量發行台南市市民卡兩款一般卡，共計發行2000張。（圖由南市民政局提供）

2024/04/10 14:40

「首次上稿 13:08

更新時間 14:40

〔記者蔡文居／台南報導〕台南400市民卡今天開放線上申請，由於只限量2000張，一早開放造成搶購熱潮而當機，民眾根本申請不到，網路上一片哀嚎，質疑市府連市民卡也在搞飢餓行銷。南市民政局今天接獲反映，立即開會研商，決定4月17日起加碼開放區公所預購。

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台南市議員朱正軒今天緊急向民政局反映，市民卡認購申請因數量有限已引起民怨，他要求應該開放第二階段市民認購，而且不能用搶購制，必須改採登記制，讓市民都能順利購得台南400紀念市民卡。

南市民政局表示，感謝市民對台南400市民卡的喜愛與支持，為滿足市民辦卡需求，將於4月17日至4月30日開放至37區公所繳費預購，6月份再至原預購區公所取卡。

台南市政府今天限量發行台南市市民卡兩款一般卡，各限量1000張，共計發行2000張。兩款限量市民卡，全面採線上申請，由申辦民眾（設籍台南市市民）於台南市市民卡官網線上申辦系統自行選擇卡片樣式，售完為止。結果今天甫開放就搶購一空。

朱正軒表示，市府民政局於上午8點時開放線上購買，由於限購2000張，搶購熱潮導致網站當機，他從8點到10點多次嘗試，網站持續處於當機狀態，眼見網路上很多市民不滿，他趕緊聯繫民政局長，要求應開放第二階段市民認購，而且不能用搶購制，必須改採登記制，開放一段期間，市民鄉親只要在期間內有登記，都能順利購得台南400紀念市民卡。

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