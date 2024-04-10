為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

搶購台南400市民卡當機引民怨 4/17起加碼開放區公所預購

台南市政府今天限量發行台南市市民卡兩款一般卡，共計發行2000張。（圖由南市民政局提供）

台南市政府今天限量發行台南市市民卡兩款一般卡，共計發行2000張。（圖由南市民政局提供）

2024/04/10 14:40

「首次上稿 13:08
更新時間 14:40

〔記者蔡文居／台南報導〕台南400市民卡今天開放線上申請，由於只限量2000張，一早開放造成搶購熱潮而當機，民眾根本申請不到，網路上一片哀嚎，質疑市府連市民卡也在搞飢餓行銷。南市民政局今天接獲反映，立即開會研商，決定4月17日起加碼開放區公所預購。

台南市議員朱正軒今天緊急向民政局反映，市民卡認購申請因數量有限已引起民怨，他要求應該開放第二階段市民認購，而且不能用搶購制，必須改採登記制，讓市民都能順利購得台南400紀念市民卡。

南市民政局表示，感謝市民對台南400市民卡的喜愛與支持，為滿足市民辦卡需求，將於4月17日至4月30日開放至37區公所繳費預購，6月份再至原預購區公所取卡。

台南市政府今天限量發行台南市市民卡兩款一般卡，各限量1000張，共計發行2000張。兩款限量市民卡，全面採線上申請，由申辦民眾（設籍台南市市民）於台南市市民卡官網線上申辦系統自行選擇卡片樣式，售完為止。結果今天甫開放就搶購一空。

朱正軒表示，市府民政局於上午8點時開放線上購買，由於限購2000張，搶購熱潮導致網站當機，他從8點到10點多次嘗試，網站持續處於當機狀態，眼見網路上很多市民不滿，他趕緊聯繫民政局長，要求應開放第二階段市民認購，而且不能用搶購制，必須改採登記制，開放一段期間，市民鄉親只要在期間內有登記，都能順利購得台南400紀念市民卡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
兩款「臺南400」市民卡 台南市4/10限量發行各千張
2024/04/08 09:47

兩款「臺南400」市民卡 台南市4/10限量發行各千張
響應台南400 台南中西區圖書館推出「民以食為天」系列講座
2024/04/08 19:31

響應台南400 台南中西區圖書館推出「民以食為天」系列講座

徜徉De Beers 非凡創藝之旅
中職》4月台南主場強碰兄弟、台鋼！ 統一獅攜手府城三大品牌美食
2024/04/08 14:14

中職》4月台南主場強碰兄弟、台鋼！ 統一獅攜手府城三大品牌美食
中職》台南400主題週 統一獅邀請阿跨面和芮鯊賽前演唱、開球
2024/04/09 11:20

中職》台南400主題週 統一獅邀請阿跨面和芮鯊賽前演唱、開球

業界最大置物空間 SYM 4MICA潮實用
台南和勝堂「送王船」 3000人遶境祈福
2024/04/06 16:45

台南和勝堂「送王船」 3000人遶境祈福
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播