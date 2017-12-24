直徑8公尺飛碟 「降落」台南龍崎月世界

點燈後，泥岩中的飛碟與山上的聖誕樹，相互輝映。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-12-24 18:13

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因事業廢棄物處理中心計畫案而引爆爭議的台南市龍崎區牛埔里，雖然較為偏遠，卻有知名的泥岩生態環境，居民結合地形特色，不僅營造「外星人與幽浮的家」入口意象，更以情境劇場的表現手法，製作直徑8公尺的大型飛碟，降落在山丘上，讓遊客來月世界真的看得到UFO，今天完工、亮相，成為拍照、打卡的新地景。

打造外星人與幽浮的家，是牛埔里長陳永和的構想，他認為，世界級的泥岩景觀，一旦讓掩埋場進駐，污染公害將破壞純樸、美麗的園區，這項創意的具體實踐，旨在訴求當地有推動觀光發展的絕佳條件。

飛碟地景由陳永和親手設計，配合泥岩的蒼涼感，以藍、白色系為主調，圓狀結構外圍最寬處的直徑達7公尺，包含立起的降落支架，高度也超過7米半，設置於月世界環伺的半山腰上，相當醒目，因距離有觀光人潮的「牛埔農糖」不遠，吸引遊客搶拍。

陳永和表示，飛碟由尼龍布特製而成，內有光影特效設計，下方主照明為米黃色，上頭則是粉紅系列，再搭配8盞小投射燈，以及裝置在邊緣的LED群，入夜後電力一啟動，真的很閃亮、搶眼。

陳永和強調，若是環境嚴重被破壞，有朝一日，住在地球的居民也會變成外星人，搭著飛碟至外太空尋找棲身之處，打造幽浮降落的情境劇場，背後隱藏的意涵，值得大家省思。