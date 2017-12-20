藍鑽曙光新課綱上路 曙光女中學子推課綱公仔吸睛

新竹市曙光女中因應明年要上路的新課綱，推出「藍鑽曙光」的文創公仔。（記者洪美秀攝）

2017-12-20 15:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕教育部12年國教新課綱明年8月1日上路，新竹市曙光女中去年成為前導學校，今年因應新課綱推出「藍鑽曙光」跨域課程，今天由校長姚麗英及學生共同發表，更推出新課綱第一個文創公仔「藍鑽和尚蟹」，以香山濕地的「和尚蟹」為名，結合生態、文創與地方學，學生學習跳脫課本，從人文、生態與產業出發，打造具競爭力的新課綱。

姚麗英說，明年上路的新課綱有三大核心素養，就是自主行動、溝通互動與社會參與，不同科目都圍繞這幾個主題，曙光女中去年成為新課綱的前導學校，就由10名教師規劃設計課綱，帶領60名高中部學生，分成不同組別，進行14個月的新課綱學習，且顛覆過去以老師為中心的傳統教學，以學生為主體，引發學生學習興趣。

姚麗英說，被稱為「藍鑽曙光」的新課綱以「我的心築夢」為中心，橫跨歷史、地理、英文、資訊、行銷與設計等課程，學生到不同的行政區域觀察及了解，最後還設計出以香山濕地中罕見的「和尚蟹」的藍鑽曙光公仔，象徵新課綱的上路。

除推出新課綱計畫，學校也進行「藍鑽曙光」認養計畫，包括家長會及萬居文教基金會昨天都認購藍鑽曙光的公仔，學校會把認購的經費做為學生到偏鄉服務經費，姚麗英說，學生已計畫明年寒假前往尖石鄉司馬庫斯原住民部落進行課輔及關懷服務，學生會負責設計課程及做部落關懷，成為實踐學習的第一步。

曙光女中教務主任阮碧華說，新課綱以學生為主體，老師的角色除教學，更重要是引導學生思考與面對問題、解決問題，「藍鑽曙光」新課綱將陸續推出以人文、科技、藝術、語言、資訊為主體的課程成果，讓學生在跨領域學習中贏得先機。