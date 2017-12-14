Yahoo TV再挺HBL 連2年跨螢直播

2017-12-14 20:29

〔中央社〕影音平台Yahoo TV今天宣布，連續第2年跨螢直播HBL高中籃球聯賽，統計資格賽及預賽播出至今已吸引近300萬觀看次數，平均每場比賽觀看次數年成長率更高達26%。

Yahoo TV總經理邱瀅憓表示，因HBL賽事直播，Yahoo奇摩吸引了更多年輕族群；跨螢觀看105學年度HBL賽事的網友中，24歲以下的比例就占了近3成。

邱瀅憓說，Yahoo TV自開台以來，持續以優質節目、高品質運動賽事轉播深化在地經營，今年獲Oath集團資源挹注，除滿足球迷全球無縫跨螢觀賽、掌握戰況的需求外，將以更豐富的數據、直播互動以及獨家內容，一同歡慶HBL 30歲生日。

Yahoo奇摩與高中體總合作打造HBL官網，今年資格賽開打後，從行動裝置觀看官網資訊的瀏覽量年成長116%。

今年在HBL官網球員介紹頁面中，加入首度在國內大型賽事中使用的視覺化「出手點分布」及「出手點命中率」分析，以球場與球員出手位置示意，完整呈現球員在每場比賽中的出手點；出手點分析功能推出後，頁面瀏覽量相較於去年同期成長43%。

Yahoo TV更在直播中加上直播聊天室互動等功能，直播當下，小編會將精彩畫面以GIF圖檔立即回播，直播後將球賽影片即時上傳，後續更將提供精彩畫面短片剪輯。

此外，適逢HBL 30週年，Yahoo奇摩規劃一系列獨家內容，球迷除了可在HBL官網瀏覽由Yahoo奇摩專業編輯團隊撰寫的深度報導、球隊專題、戰況分析及專家評論外，今年更加碼製作30年歷屆MVP追蹤報導、球星經典戰役畫面、球星快問快答等影音內容。