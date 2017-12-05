從小在圖書館長大 9歲華湘儀化身最萌志工

三芝國小三年級的華湘儀每天下課都準時到圖書館報到，整理書籍、上架書本，還讀報紙給阿公阿嬤聽，是最受歡迎的小小服務人員。（新北市圖提供）

2017-12-05 17:04

〔記者葉冠妤／新北報導〕就讀新北市三芝國小3年級的華湘儀，還是個6個月大嬰兒時，媽媽就幫她辦了人生第1張新生兒借閱證，從此圖書館就像自家後院，湘儀跟著媽媽參加閱讀活動，下課就到圖書館看書、寫功課，近期她更成為圖書館志工生力軍，幫忙整書、上架、讀報都難不倒她，湘儀說能為大家服務，讓她很開心。

每天傍晚，在北海岸的新北市立圖書館三芝分館，都可以看到一個小小身影，忙碌地穿梭圖書館中，今年年僅9歲的湘儀，早就對圖書館熟門熟路，不管整理書籍、將書放回書架上，對她而言都駕輕就熟，認真與專業度完全不輸給大人，湘儀甚至還會幫忙讀報紙給阿公、阿嬤聽，是大人眼中最萌、最貼心的服務人員，超受讀者歡迎。

湘儀說，到圖書館幫忙，可以接觸到不同讀者，學習接待別人，讀報紙給阿公阿嬤們聽，還可以多認識字，看到大家滿意自己的服務，自己也很開心；媽媽高曉芬表示，湘儀一直在進步，回到家也會主動幫忙整理家務。

新北市圖三芝分館主任蕭千惠主任表示，很多孩子常常埋首課業，反而忽略自身價值，「小小志工」可以給孩子發揮機會，感受施比受更有福的難得經驗。