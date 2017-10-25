高雄獲選十大旅遊城市 業者：高雄捷運、輕軌便利性高

2017-10-25 15:07

〔記者蕭玗欣／台北報導〕知名旅遊書籍「孤獨星球」（Lonely Planet）公布2018年全球十大旅遊城市，台灣高雄名列第5。觀光局表示，孤獨星球是具有價值的國際性旅遊指南，獲選城市不僅能獲得更多國外觀光客的關注，也能為城市注入個多活力，是好事一樁；雄獅旅遊分析，高雄當地特色美食多元，加上有捷運、輕軌，交通便利性高，成為外來觀光客心中最有魅力的台灣城市。

「孤獨星球」（Lonely Planet）是全球知名的旅遊指南出版社，1972年在澳洲創立，是首個針對背包客撰寫的旅遊書籍，日前公布2018年世界10個最佳旅遊城市，由風靡全球的美劇「冰與火之歌」的拍攝地，西班牙塞維雅（Seville）奪下冠軍寶座，台灣高雄也榜上有名，位居第5。

雄獅旅遊國旅產品副理李建澤表示，雖然高雄在台灣人眼裡並不是最受歡迎的旅遊城市，但是許多玩過台北的國外觀光客，很喜歡到高雄玩。主要是高雄交通便利，自捷運開通後，政府也在沿線開發各種觀光景點，尤其以「文青」氣息最重的駁二特區最受青睞。

易遊網公關林昭君也表示，高雄不僅有國際機場、港口，近來有增設捷運、輕軌，滿足各種客群的交通需求。高雄近年也新增許多旅遊元素，像是有年輕族群喜愛的文青景點，還有大魯閣草衙道。

此外，高雄非常積極爭取大型活動演出，如知名樂團五月天和歌手張惠妹今年都曾在高雄舉辦演唱會，帶動附近住宿需求；而易遊網今年與高鐵推出的高雄行程，今年1到9月比去年同期成長17%，估年底跨年出遊潮，成長率可達4成。

另外，高雄美食選擇性多元，李建澤說，外國觀光客對台灣最有印象的通常是美食，高雄有許多大型知名夜市，如凱旋、金鑽夜市，如果到旗津可以吃海產、到美濃也有客家美食可以品嚐、旗山則盛產各種香蕉，有香蕉冰棒、麵包、蛋糕可以嘗試，對國外觀光客來說非常新鮮。

據觀光局105年統計，國外觀光客最有印象的台灣城市分別為，台北（84.5%），其次是新北（58%）、南投（31%），再來才是高雄（28%），其中西子灣、愛河、旗津和佛光山等知名景點都是外客最愛。

觀光局企劃組組長吳潔萍表示，高雄能獲選十大最佳旅遊城市，對觀光局來說是好事一樁，因為國際行銷除了透過觀光局舉辦各種推廣會，也需要雜誌媒體等多方行銷，才能把效益擴大，也希望評比能為高雄注入更多活力。