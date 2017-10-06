獲十大傑青 自閉症鍾華瑄：走出來被看見，我努力了

2017-10-06 17:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕第55屆十大傑出青年名單日前公布，華梵大學與文創學系校友鍾華瑄以藝術及文化獲獎，患有自閉症的鍾華瑄在母親耿立予的一路陪伴及支持下，勇於發掘自己的藝術潛能，3年前還曾代台灣赴美國參加世界資優教育會議，優異表現令人激賞。

鍾華瑄在國二被診斷出高功能自閉症，但家人不認為華瑄的人生就該因此停格，耿立予知道女兒的內在藏有無限的能量，媽媽願意陪著華瑄一步一步努力奮鬥，雖然她喜愛繪畫，但其他學業領域學習遭遇重困難，進入復興商工廣告設計科就讀，獲得老師及同學協助，努力發揮繪畫天賦。

5年前再以身心障礙生管道進入華梵大學美術與文創學系，在華梵學習的4年中，除獲得資源教室老師時時關心及輔導外，美術與文創學系的老師讓她盡情發揮，華瑄於2013年獲得學校「築夢者計畫」的補助，前往美國路易斯維爾參加世界資優教育會議，在媽媽及姊姊的陪同下出國，搭了10多小時的飛機，克服了對於語言、密閉空間及陌生環境的恐懼等種種障礙，成功向世人介紹自閉症兒童的優異創作。

去年也在教育部及學校補助下，由媽媽及同學陪同下前往丹麥歐登塞參加「2015世界資優教育會議」，再次拓展人生的空間，香港特殊學習需要家長協會主席戴雁容參觀華梵時，肯定學校在特殊教育方面所做的輔導及用心。

華瑄在華梵大學時多次獲得校內創作比賽第一名，國內外獲獎無數，曾獲得美國鳳凰城「2015年國際身心障礙作家英文詩創作競賽」第一名、繪畫第二名，也曾舉辦多次個展或參與聯展，並積極參加自閉症募款公益活動，鍾華瑄說，「走出來，被看見，這是一個自閉症最大的障礙，我努力了。」，她的努力更被世界所看見。