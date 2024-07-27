旺宏金矽獎揭曉！AI桌球拍獲金獎 防跌智慧鞋吸睛

虎尾科技大學團隊作品「AI智能互動桌球拍」拿下旺宏金矽獎應用組金獎。國科會主委吳誠文（左）拿起球拍測試功能。（記者吳柏軒攝）

2024/07/27 20:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕第24屆「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」今（27日）揭曉「明日之矽」，受到AI趨勢影響，清大團隊「應用於即時影像辨識之高效能PoolFormer DNN處理器」奪鑽石大賞，而虎尾科大「AI智能互動桌球拍」拿下應用組金獎，其他防跌智慧鞋、非接觸式偵測嬰兒呼吸系統、智慧化營建工地污染防治系統等也非常吸睛。

國科會主委吳誠文過去22年擔任該獎評審，今出席頒獎典禮並表示，旺宏科學獎及金矽獎為台灣培育科技人才，期許獲獎學生不只鑽研晶片設計，更要多結合系統開發，做出對社會有貢獻的作品。教育部次長葉丙成則鼓勵同學「用以致學」，學習將理論應用到實際生活上，旺宏金矽獎是最好舞台。

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今年設計組鑽石大賞得主為清華大學團隊，團隊成員陳永泰、廖泓全、蔡惠芸及張愷峰設計出「應用於即時影像辨識之高效能PoolFormer DNN處理器」，團隊希望在手機、穿戴式裝置等實現高效且高準確度的即時影像辨識，設計的加速器晶片結合AI技術，能1秒處理200張，未來盼應用到動植物影像即時偵測。

虎尾科技大學團隊張凱芃、呂柏衡及林芸伊的作品「AI智能互動桌球拍」則拿下應用組金獎，張凱芃說，與台灣體育運動大學的桌球選手合作，收集數十人資料，加上AI深度學習、VR裝置等，設計出智慧球拍，可即時運算使用者的不同擊球方法、落點速度、旋轉角度，幫助訓練。

另一隊獲得應用組金獎作品「居家腹膜透析智能助理」，由南台科技大學李明易、曾威仁、游能耀及李書愷等設計；李書愷解釋，洗腎患者可免到醫院，採用居家腹膜透析治療，透過導管注入透析液，代替腎臟進行毒素與水分交換，但現行臨床有加熱慢、注入不精準、併發症難監測等問題，團隊整合臨床所需，設計出智能儀器，可恆溫加熱、注入量及混濁度監測、雲端監控等功能，盼降低整體洗腎醫療成本。

其他吸睛作品如：雲林科技大學團隊建置「智慧化營建工地污染防治系統」要減少砂石車揚塵；成功大學團隊「非接觸式新生兒智慧感測系統」能即時監測新生兒的呼吸、心率等降低猝死率；逢甲大學與中山大學團隊開發「具步態診斷與防跌預測並連結防護裝置的新型智慧鞋設計」，可偵測跌倒姿勢並即時在防護衣充氣，降低老人跌傷風險。

南台科技大學團隊作品「居家腹膜透析智能助理」，可幫助整合腹膜透析所需的重要功能，降低患者居家使用的困難及風險，拿下2024年旺宏金矽獎應用組金獎。（記者吳柏軒攝）

逢甲大學與中山大學團隊，開發「具步態診斷與防跌預測並連結防護裝置的新型智慧鞋設計」，可偵測跌倒姿勢併及實在防護衣充氣，降低老人跌傷風險。（記者吳柏軒攝）

成功大學團隊作品「非接觸式新生兒智慧感測系統」，能即時監測新生兒的呼吸、心率等，已獲臨床醫師認可，未來盼能降低新生兒猝死率。（記者吳柏軒攝）

旺宏金矽獎頒發2024年設計組鑽石大賞，由清華大學團隊作品「應用於即時影像辨識之高效能PoolFormer DNN處理器」，該實驗室已連2年奪設計組最大獎。（圖由主辦單位提供）

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