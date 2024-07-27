串連苗北雙城 竹南鎮公義路到頭份市信義路聯絡道路拓寬

竹南鎮公義路到頭份市信義路聯絡道路即將拓寬。圖為百歲橋。（記者蔡政珉攝）（

2024/07/27 20:12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市信義路690巷是市區通往竹南科學園區捷徑，且也可銜接竹南鎮公義路，最窄處卻只有3公尺寬。經縣府劃為新設都市計畫道路，獲內政部核定1億8000多萬元，將拓寬為12公尺道路。

工務處說，縣府水利處對龍鳳大排排水計畫治理修正後，可將原本計畫延用的百歲橋打掉重建，已經配合調整都市計畫重新檢討，後續將進入用地取得，將陸續召開公聽會，取得用地後可以上網招標工程案。

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工務處土木科說，拓寬案經內政部納入「生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）」補助，原規劃打通頭份市信義路690巷可通連竹南鎮公義路432巷瓶頸，進而與竹南鎮公義路（台13線）相接，拓寬為雙向2車道12公尺寬，總長約560公尺。

不過，工務處土木科說，前經水利處對龍鳳排水計畫治理修正後，原本計畫使用舊百歲橋進行的工程，如今可以配合調整都市計畫重新檢討後，經都市計畫變更後縣府再執行細部設計可重新發包，優點是可重建老舊的百歲橋，讓整體拓寬案獲得更大彈性，也更能符合如今發展中的苗北雙城頭份、竹南雙城需求。

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