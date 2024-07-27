北捷30歲生日趴！吉祥物捷米表演新單曲 合體阿倍野熊帶嗨

台北捷運「捷米」、日本「阿倍野熊」等共12個吉祥物共同祝台北捷運生日快樂。（記者林承鴻攝）

2024/07/27 19:48

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運慶祝30歲生日，今天在大安森林公園站舉辦生日派對，國內外鐵道業者到場共襄盛舉，更首次連線「36之最」捷運站及事業體同步切蛋糕慶生。北捷吉祥物「捷米」也帶著最新單曲亮相，合體日本近鐵集團阿倍野熊、高捷蜜柑站長等共12個吉祥物共同祝台北捷運生日快樂。

台北捷運公司1994年成立，1996年開通第一條路線木柵線，至今平均日運量已超過200萬人次。「北捷30森日快樂」集結日本近鐵集團海闊天空展望台阿倍野熊，新北捷運、桃園捷運、高雄捷運、台中捷運及悠遊卡公司等共12個吉祥物到場慶祝，在捷米最新單曲表演下，各個吉祥物跟民眾熱情互動嗨翻現場。

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活動亮點還有首次連線「36之最」捷運站點及事業體同步切蛋糕慶生，包含最東的南港展覽館站、最西的迴龍站、最南的新店站、最北的淡水站、最高站體紀錄的東湖站等30個車站，以及兒童新樂園、貓空纜車、台北小巨蛋、北投會館、行控中心、機廠等6個事業體與營運中心。

北捷總經理黃清信致詞說，很開心和在場民眾共同慶祝及見證北捷30週年重要時刻，他代表全體同仁對支持台北捷運的所有旅客致上最誠摯敬意及謝意。他說，北捷過去30年見證台北變遷及發展，今天不只是慶祝過去成果，更展望未來，在安全可靠的基礎加上創新思維，讓北捷從A邁向A Plus，推動城市交通便利及永續發展。

台北捷運總經理黃清信（左起）、台北捷運吉祥物「捷米」、台北捷運董事長趙紹廉切蛋糕祝台北捷運生日快樂。（記者林承鴻攝）

台北捷運「捷米」（右5）、日本「阿倍野熊」（右3）、高雄捷運「蜜柑」（右1）等共12個吉祥物共同祝台北捷運生日快樂。（記者林承鴻攝）

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