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三重模範父親102歲申建成 愛家也做環保愛地球

新北三重模範父親102歲申建成（中）與外孫、女兒開心合影。（記者羅國嘉攝）

新北三重模範父親102歲申建成（中）與外孫、女兒開心合影。（記者羅國嘉攝）

2024/07/27 19:15

〔記者羅國嘉／新北報導〕父親節將至，新北三重區公所今（27）日在三重綜合體育館舉辦「2024年度模範父親表揚大會」，今年共有37位，其中，102歲的申建成最高齡，愛心做環保持續10多年；而最年輕的是59歲陳忠恕，從軍職到警職，報效國家、服務社會

102歲申建成軍人出身，對於子女的教育非常重視，對於親朋好友總是客氣大方。他88歲時從南部北上與家人同住，在家人引導下加入慈濟環保志工行列，將垃圾變黃金，為地球盡一份心力，持續了10多年，直到疫情期間家人擔心，才停止去環保站服務。

59歲的陳忠恕與妻結縭30餘載，育有2女1子，他早年投身軍旅，對國家盡忠，退伍後參加警察特考，順利錄取，從此日夜輪值，兢兢業業執行警察工作，維護治安，對社會貢獻良多。陳忠恕待人真誠有禮、敦親睦鄰、不與人爭執，積極參與鄰里活動及服務里民、參與社區宗教等活動，只要是能力所及都主動協助，有任何難題也會義不容辭傳承經驗。

三重區長王坤南說，每一位模範父親都是默默地奉獻己身力量，重視家庭和諧，以孝傳家，含辛茹苦扶養子女成為國家梁，成為鄰里效法的典範，區公所特別公開表揚，表達最高敬意，也祝福所有的爸爸們父親節快樂。

三重模範父親59歲陳忠恕（左二）與田心里里長蔡雪姮、家人開心合影。（記者羅國嘉攝）

三重模範父親59歲陳忠恕（左二）與田心里里長蔡雪姮、家人開心合影。（記者羅國嘉攝）

三重區公所今天舉辦「2024年度模範父親表揚大會」，今年共選出37位模範父親。（記者羅國嘉攝）

三重區公所今天舉辦「2024年度模範父親表揚大會」，今年共選出37位模範父親。（記者羅國嘉攝）

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