護城河畔聽音樂會 新竹生活節享受慢慢來

不少民眾自帶野餐墊，坐在新竹護城河旁聽音樂、看表演。（記者王駿杰攝）

2017-09-16 15:21

〔記者王駿杰／新竹報導〕一連兩天的新竹生活節系列活動來了！市府今年規劃「慢步護城河」和國際日兩大主軸活動，慢步護城河於今天登場，以露營風為主題，可看到造價80多萬元的高級露營車，還有輕便的家庭式露營帳篷，加上周邊文創市集，吸引不少民眾到場。

市長林智堅說，新竹生活節已邁入第3年，希望傳達減壓的新生活，透過文創市集的交流、講座、街頭表演，讓民眾能舒放壓力，放慢生活步調。

文化局指出，今年新竹生活節以露營風為主題，除了高價露營車，還有輕便的家庭式露營帳篷，不少民眾自帶野餐墊坐在護城河旁聽音樂，現場還有超過40攤的文創生活市集。

文化局表示，今天起接連兩天都有兒童互動秀、名人生活講座、草地音樂表演、DIY手作體驗；護城河畔還有福爾摩沙馬戲團，帶來不定時、不定點的街頭藝術表演，及行動雕像、特技雜耍及高空特技等活動。

另外，23、24日在關新公園還有另一主題活動「國際日」，今年邀請29個國家、超過40攤美食、藝術品及手作市集，並有來自巴拉圭、巴西、德國與非洲等優質表演團體進行大匯演，讓民眾透過品賞異國文化，進行一場跨國微旅行。