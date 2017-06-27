違規操作無人機 上半年民航局開罰10件

民航局今公布上半年違規操作無人機開罰案件有10件，每件則是處以30萬元罰鍰。 （資料照，記者簡榮豐攝）

2017-06-27 17:24

〔記者楊媛婷／台北報導〕無人機運用在送貨、空拍等愈來愈風行下，如何管理無人機成為民航一大課題，也成為飛安的一大隱憂，日前就發生有無人機闖進松機，導致松機跑道關閉約1小時等案例，民航局今公布上半年違規操作無人機開罰案件有10件，每件則是處以30萬元罰鍰。

民航局表示，這10件都是去年的案件，經過程序蒐證後於今年開罰，其中有1件是使用者遙控無人機飛進花蓮機場，無人機掉落機場後，使用者馬上被發現，並做為現行犯處理，民航局表示，無人機闖進機場對飛安有極大威脅，呼籲無人機玩家必須遵守民航法規相關規定，也要了解機場跑道東西2.6公里、南北5公里不論高低，統統都是禁航區。

民航法修正草案也納入無人機管理，在草案中未來超過250g的無人機將必須登記註冊，甚至營利用途無人機、25公斤以上無人機飛手也必須考取相關執照，民航局標準組組長林俊良指出已和中科院擬定，除了機上筆試外，也會加考術科，未來無人機證照可能分級，25公斤以上的無人機則必須通過檢驗等，民航局表示目前該草案已送到行政院，若立院審理一切順利，最快上路也是明年。

林俊良進一步指出，未來有可能會和無人機廠商商談，將電子藩籬直接裝置在無人機的控板中，但由於屬跨國合作，必須經過一定時間的協調，民航局會先開發無人機航區APP，待各地縣市政府畫定無人機的活動區域後，APP將透過手機定位，直接告訴飛手無人機是否能於該區域活動，草案中也提到，未來400呎以上活動區域將歸由中央政府單位民航局管理，400呎以下除機場四周與禁航區、限航區等則由地方政府管理。

隨著無人機普及，以及亞馬遜（Amazon）日前取得突破的無人機機塔技術，未來透過無人機送貨等將愈來愈普及，未來對於無人機貨機將有另外管理？民航局則表示由於台灣環境與歐美等地不同，還是必須再等評估。

民航法2011與2012年則頒發相關航空公報規範作業事項，接受國防、公務機關或以政府經費進行研究、測試、展示的民間公司或學校等，申請在禁、限航區從事相關活動；民航局也開放相關民間團體透過主辦、協辦或贊助公務機關提出申請，如文化部協拍的電視劇、電影等。

民航局表示，從公報發布至今，已受理758件申請案，平均每年有120件，其中空拍紀錄有409件（占54%），軍事國防共181件（24%），農林漁牧則是37件（5%），救勘災共13件（2%）、公務執法8件（1%），今年至目前為止則是受理107件。

但由於公報規範的是針對政府機關與法人申請，在民航法修正草案未通過前，一般個人對於休閒娛樂目的使用的無人機，除非於禁、限航區，則是可以自由活動。