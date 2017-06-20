連日豪雨 大安沙雕創作進度受阻

2017-06-20 16:09

〔記者張軒哲／台中報導〕大安沙雕音樂季七月一日將開幕，連日陰雨也影響沙雕創作進行，趁著今日放晴，沙雕創作者與工作人員加緊趕工。今年沙雕約有30餘座，規模勝於往年，還特定在室內規畫一座台中花博主題沙雕作品，盼為爭取大安沙雕美術館暖身。

台中沿海地區連日豪雨襲擊，也導致原本完成的部分沙雕作品損毀，「大安沙雕音樂季」今年系列活動將於7月1日至8月6日在台中大安濱海樂園登場。在沙雕大師陳坤田帶領下，邀請國內各沙雕好手及數名國際專業級沙雕師傅共同參與創作設計。

台中市府指出，今年以聆聽花開的聲音為創作主軸，創作22座沙雕，作品突破以往設計格局，展現台中市明年辦理2018花博的氣勢，加上開幕後創意沙雕競賽10組作品，今年沙雕比往年更具看頭。

本月沙雕製作期程，適逢梅雨滯留鋒面挾帶豪雨襲擊，原定7月1日22座沙雕展示即可如期完工，但梅雨影響進度甚至有部分作品受損，以致施工期程稍微延後，台中市府觀光旅遊局表示，大安沙雕音樂季開幕晚會仍在7月1日如期開幕，少部分未完成的沙雕將繼續施工，讓遊客於開幕後能與沙雕師傅現場互動，欣賞沙雕創作過程。

市議員吳敏濟今日前往大安海濱，了解沙雕作品進度，也慰問工作人員連日趕工的辛勞。

剛成立的大安觀光發展促進會理事長蘇永珍表示，沙雕是人人喜愛的藝術創作，全台最好的沙子在大安，為免受氣候干擾，長久之計還是希望重視觀光的林佳龍市長加緊腳步，趕快蓋一個室內的沙雕美術館以提振大安的觀光及產業發展。