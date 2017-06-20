搶救八仙洞最後洞廟 文史團體申請登錄文化景觀

八仙洞的最後洞廟「潮音洞」，文史團體申請登錄文化景觀，縣府官員及文資委員19日到場會勘。（記者黃明堂翻攝）

2017-06-20 14:31

〔記者黃明堂／台東報導〕國定遺址八仙洞過去一洞一廟的現象，經縣府數年來的排除，目前僅剩「潮音洞」尚有寺廟，被限令本月27日前拆除，文中團體組八仙洞多元文化共存聯盟，申請登錄潮音洞為文化景觀，希望保留最後一個洞廟。

八仙洞多元文化共存聯盟表示，潮音寺是目前八仙洞國定遺址內，僅存的一座洞內廟，見證日本佛教潮洞宗派，自日治末期至今在台東宣教歷程，更是長濱早期移民面對天災時的重要信仰之一，保存潮音寺不但保留了八仙洞百年來特有的巖仔信仰文化，更書寫著百年來長濱這塊土地的故事。

八仙洞「香火」鼎盛時期有10多間洞廟，縣府認定均無權占用，近10年來透過訴訟及協商手段，逐一排除，位於第2洞的潮音洞是最後一間，但已被縣府聲請強制執行。

聯盟指出，潮音洞早在八仙洞劃定為國定遺址前便存在，並依法納稅、繳納租金、有合法門牌，聯盟成員於4月底依文資法向縣府遞交「登錄潮音洞為文化景觀」提報單，縣文化處官員及2位文資委員19日現勘，卻未公文通知廟方，18日下午才電話通知，導致廟方無法出席說明，程序有瑕疵。

聯盟也質疑縣府一方面已向法院聲請強制執行、要求廟方在27日前必須自行拆除房屋，另一方面又匆忙進行文資現勘，有球員兼裁判之嫌。

「八仙洞多元文化共存聯盟」於現場也特別向現勘的文資委員強調，八仙洞巖仔信仰文化的特殊性，期盼縣府能朝向洞內廟與八仙洞遺址共存來規劃。

文化處長鍾青柏說，過去八仙洞被10多個廟占用，輿論批判縣府管理不善，監察院也就此糾正，所以縣府積極排除占用，回復國定遺址的應有樣貌。

他說，過去很多洞廟都聲稱日治時代就存在，都不能依此永久占有，何況據文化處的調查，潮音洞是民國43年才有。

鍾青柏認為潮音洞根本不構成文化景觀條件，但是，人人都可以申請登錄文化景觀，主管機關必須在6個月內做出決定。

鍾青柏說，原本縣府已經與廟方達成和平遷移的共識，文化處也答應了多項條件，後來是所謂的文史團體介入，廟方才反悔。他質疑「八仙洞多元文化共存聯盟」忽略了國定遺址普世價值。