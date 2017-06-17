| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中知名小吃店大火 民眾跳樓逃命 道路坍方多 南投仁愛鄉18日停班停課 烏來傳落石堰塞北勢溪 居民憂恐淹水
 首頁 > 生活

麻豆老鎮長張拔故居 大雨中拆了

麻豆老鎮長張拔故居，今天在大雨中進行拆屋。（記者楊金城攝）

2017-06-17  20:59

〔記者楊金城／台南報導〕來不及搶救了，麻豆老鎮長張拔故居今在雨中拆除一半，地方嘆說可惜，只能回憶。

有文史工作者批評台南市文資處無作為，讓具歷史意義的傳統老屋消失，也許有一天有人會想起張拔故居的文化資產價值，但也會記得公部門的消極態度。

台南市文資處處長林喬彬聽到張拔故居拆了，感到錯愕，他說，上週有民眾舉報張拔故居正在拆除中，希望文資處出手挽救，文資處立即派員初勘，發現張拔故居並未在南縣府時代調查過的歷史建築潛力點，認為未達文化資產保存的價值，但文資處仍邀專家組專案小組排定下週踏勘，沒想到還未踏查，老宅就拆了。

張拔出身地方望族，戰後，張拔曾任3屆麻豆鎮長，兒子張顯成也擔任過麻豆鎮長，民國70年，張拔甚至以高齡82歲再戰鎮長創下台灣地方自治史紀錄。

張拔故居位在麻豆總榮里，至今81年歷史，正廳和左、右護龍建築混合閩洋風格，外觀簡約素雅，並有大庭園，但後來缺乏管理，部分傾圮。

地方人士說，張家後代最近將面積2分多地的張拔故居賣給建商，準備蓋販厝，正廳直到昨天都還只是拆內部，沒想到今天就拆除正廳、右護龍部分外觀建築。

林喬彬說，列入古蹟、歷建須視有否文化歷史、建築風格、藝術價值、地方特殊性和空間內涵而定，初勘後就認為張拔故居無啟動暫定古蹟的保全動作之必要。拆了也沒辦法。

廣告
  • 麻豆老鎮長張拔故居內部窗台已被拆除一空。（記者楊金城攝）

    麻豆老鎮長張拔故居內部窗台已被拆除一空。（記者楊金城攝）

  • 正廳地上的八卦磚，還可以看到殘破的身影。（記者楊金城攝）

    正廳地上的八卦磚，還可以看到殘破的身影。（記者楊金城攝）

  • 張拔故居正廳、右護龍部分外觀建築今天拆除，現已成為一片殘破的景像。（記者楊金城攝）

    張拔故居正廳、右護龍部分外觀建築今天拆除，現已成為一片殘破的景像。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 張拔 拆屋 歷史建築 老厝
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鮭魚洋蔥飯
開胃滷味✧酸辣牛肚絲
會爆漿！炸鮮奶
如何挑選火龍果？
轉寄

標題：麻豆老鎮長張拔故居 大雨中拆了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月17日‧星期六‧丁酉年五月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.