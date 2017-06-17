麻豆老鎮長張拔故居 大雨中拆了

麻豆老鎮長張拔故居，今天在大雨中進行拆屋。（記者楊金城攝）

2017-06-17 20:59

〔記者楊金城／台南報導〕來不及搶救了，麻豆老鎮長張拔故居今在雨中拆除一半，地方嘆說可惜，只能回憶。

有文史工作者批評台南市文資處無作為，讓具歷史意義的傳統老屋消失，也許有一天有人會想起張拔故居的文化資產價值，但也會記得公部門的消極態度。

台南市文資處處長林喬彬聽到張拔故居拆了，感到錯愕，他說，上週有民眾舉報張拔故居正在拆除中，希望文資處出手挽救，文資處立即派員初勘，發現張拔故居並未在南縣府時代調查過的歷史建築潛力點，認為未達文化資產保存的價值，但文資處仍邀專家組專案小組排定下週踏勘，沒想到還未踏查，老宅就拆了。

張拔出身地方望族，戰後，張拔曾任3屆麻豆鎮長，兒子張顯成也擔任過麻豆鎮長，民國70年，張拔甚至以高齡82歲再戰鎮長創下台灣地方自治史紀錄。

張拔故居位在麻豆總榮里，至今81年歷史，正廳和左、右護龍建築混合閩洋風格，外觀簡約素雅，並有大庭園，但後來缺乏管理，部分傾圮。

地方人士說，張家後代最近將面積2分多地的張拔故居賣給建商，準備蓋販厝，正廳直到昨天都還只是拆內部，沒想到今天就拆除正廳、右護龍部分外觀建築。

林喬彬說，列入古蹟、歷建須視有否文化歷史、建築風格、藝術價值、地方特殊性和空間內涵而定，初勘後就認為張拔故居無啟動暫定古蹟的保全動作之必要。拆了也沒辦法。