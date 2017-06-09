新店長照中心大火6死 監院糾正新北市府、衛福部

2017-06-09 10:56

〔記者林良昇／台北報導〕新北市私立樂活老人長期照顧中心於2016年7月6日清晨發生火警，未能及時疏散，導致6死、28輕重傷，監委認為，新北市府歷次對其評鑑為甲等，且該中心人力不足，顯見聯合稽查、機構評鑑、消防檢查及防火安全宣導等均流於形式，監察院8日通過監委高鳳仙、蔡培村提案，糾正新北市政府及衛福部。

監委高鳳仙、蔡培村表示，樂活老人長照中心於105年7月6日上午6、7點發生火災時，其火警警鈴及緊急廣播音響，因火警受信總機警示音響等按鍵遭人關閉，無法發出尖銳警鈴及人語廣播聲，致中心人員遲至5號房濃煙竄出，無法進入滅火時，才發現火災，錯失即時滅火及快速疏散良機。

糾正案文指出，該中心自當日上午1時起至火災發生時止，未依法隨時保持至少護理人員1人值班，及置日間8名、夜間4名照服員，僅有3名外籍照服員執勤，且無護理人員及本國人員，致外籍勞工因無法撥打119，而從8樓跑至1樓告知警衛協助報案，又因人員不足，未能掌握報案及搶救先機。

糾正案文指出，該中心自2010年營運後，新北市政府對其近3年未進行夜間查核，6次稽查發現有照服員及護理人員不足等違規情形，每次均以限期改善完成並複查合格結案，且2012年及2015年評鑑結果均為甲等；新北市府雖實施18次消防安全檢查及防火安全宣導，但均依排定日程，事前通知受檢場所，故從未發現火警受信總機警示音響等按鍵有被關閉情形，核有嚴重違失。

此外，監委也表示，依法規定，老人福利機構其應置的照服員人數，日間及夜間並不相同。但對於日間及夜間定義，衛福部未能訂制定符合老人福利機構照護特性及實際輪班需求的法規，逕援引刑事訴訟法規定「稱夜間者，為日出前，日沒後。」惟每日之日出、日沒時間均不相同，夏季與冬季差異更大，此定義將使機構實際僱用人力、值班換班時間及主管機關進行督導考核時，均面臨難以執之困境，核有不當。

監委也認為，樂活老人長照中心未設有自動撒水設備，自動滅火能力不足，消防署允應研議相關機構設置簡易自動撒水設備可行性，因其非現行法定消防設備，消防署及衛福部亦應研議，或評估納入規範或改善計畫必要性，以及評估有無輔導、獎勵老人福利機構設置相關設備的需要，完備機構的消防安全及國內機構設置的可行性。