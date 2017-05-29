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麗寶斷軌雲霄飛車空中靜止 業者強調非故障

斷軌列車搭乘前有公布安全機制啟動說明，讓遊客了解。（記者張軒哲翻攝）

2017-05-29  19:46

〔記者張軒哲／台中報導〕端午連假第3天，台中麗寶渡假區人潮湧入，但探索樂園人氣設施斷軌雲霄飛車，因電腦監控偵測到軌道訊號異常而停止運轉，24名遊客掛在空中6分鐘，但有下方遊客拍照PO臉書指稱「故障」，園方解釋全設施共設計有108個感應裝置，負責監控所有異常訊號，任何由系統自動強制列車停止運作的狀況，都是屬於安全機制的設定範圍。

麗寶OUTLET MALL與全台灣最大摩天輪陸續開幕營業，端午連假吸引許多民眾逛街、聚餐，也帶動樂園人潮，各項遊樂設施大排長龍。但下午1時32分，運轉中的「搶救地心」斷軌雲霄飛車，突然在高處停止，在下方的遊客拍照上網指稱斷軌列車「故障」了，1時38分列車以手動回到平台，遊客陸續疏散，也讓坐在半空的24名遊客虛驚一場。

麗寶樂園園長王永豪說，「搶救地心」雲霄飛車因電腦監控偵測到軌道訊號異常，系統立刻自動強制停止列車運轉，以確保遊客安全，官網、設施入口、搭乘前等都有做訊息告知。園方人員並依標準作業流程，迅速將搭乘的24名遊客引導離開列車，為確保設施正常運作，園方暫停開放此設施，進行系統復歸與相關檢查。

麗寶樂園表示，搶救地心雲霄飛車是荷蘭知名VEKOMA公司設計製造，是全球獨一無二的斷軌式雲霄飛車，全設施共設計有108個感應裝置，負責監控所有異常訊號，任何由系統自動強制列車停止運作的狀況，都是屬於安全機制的設定範圍。遊客搭乘時如遇到此情況，毋須驚慌，只需聽從工作人員引導，即可安全離開設施。

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  • 台中麗寶樂園知名的「斷軌式雲霄飛車」今天（29日）突然在高處停止運轉，造成遊客受困。（資料照，記者歐素美）

    台中麗寶樂園知名的「斷軌式雲霄飛車」今天（29日）突然在高處停止運轉，造成遊客受困。（資料照，記者歐素美）

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