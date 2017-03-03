台中捷運綠線電聯車 6月起陸續交車

市議員關心中捷電聯車組裝，由交通局長王義川陪同前往台車公司考察。（記者黃鐘山攝）

2017-03-03 17:27

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中捷運時代步步接近，交通局長王義川表示，捷運綠線電聯車6月起陸續交車，民眾可望在年底看見電聯車於軌道測試；率團前往組裝基地台車公司考察的市議員何文海則對組裝技術及品質管制感到滿意，肯定品質與原廠相同。

市議會交通地政觀光委員會召集人何文海關心中捷電聯車組裝，偕同市議員林碧秀、陳淑華、陳政顯、陳成添等人，前往位在新竹湖口的台車公司考察，王義川局長陪同說明，由台車公司助理副總周開誠及經理廖英吉等人接待。

台車公司從電聯車設計、部品加工組立、六片體組立、車體總組立、內艤電裝作業及轉向架組合，到成車品管測試等，一一為市議員們詳細說明電聯車生產製造過程，見證中捷電聯車的誕生，甫完成報到手續的中捷員工也在旁學習，增進日後營運及維護操作能力。

何文海表示，台中捷運電聯車組裝製造，過程非常講究且細膩，技術及品質管制值得肯定，象徵台灣電聯車的技術逐漸成熟，不但是未來邁向電聯車國造重要的一步，更對台中推展捷運是一種利多，前景看好。

王義川指出，中捷共採購18列車，一半由日本原裝進口，另一半則採技術轉移方式，由原廠提供原料及零件，委託台車公司組裝，日本原廠技師駐台監督管制，確保每輛車的品質與原廠相同，台灣組裝廠熟悉車輛結構後，後續車輛保養及維護即不需樣樣仰賴日本原廠。

他又說，預計年中軌道完工後，民眾在年底就可看見電聯車軌道測試英姿，目前正密集進場施工；台車公司表示，目前9列車、18節車廂，1至13節車廂完成前期艤裝，14至16節完成車體結構，17至18節已完成底座，預計6月出貨交車。