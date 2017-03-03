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疲於奔命！ 台西兩處河岸又見棄置死禽

2017-03-03  15:11

〔記者陳燦坤／雲林報導〕雲林縣傳出禽流感疫倩，縣府防疫單位疲於奔命撲殺，沒想到台西鄉有才寮大排與新虎尾溪下游今相繼出現疑遭丟包的死禽，不但飄出異味，蚊蠅滿天飛，環境衛生堪慮。

台西鄉海豐村萬興橋昨天傳出死禽遭丟包，縣府擔心疫情擴散，立即派員前往打撈，沒想到民眾發現今天同一河段又有半包死禽，無法了解究竟是縣府人員遺漏，或是上游又有不肖業者丟包，但更誇張的是今天在台西鄉蚊港橋新虎尾溪下游南岸的防風林，竟出現10餘包死禽，蚊蠅滿天飛，臭氣四溢。

民眾擔心若是天氣回暖，病媒蚊滋生，後果不堪設想，尤其這陣子禽流感疫情方興未艾，如果再不設法遏上，亂丟死禽的歪風將愈演愈烈，一旦衍生新的疫疫情，後果恐難以收拾。

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  • 台西一處防風林今發現十餘袋死禽丟包。（記者陳燦坤攝）

    台西一處防風林今發現十餘袋死禽丟包。（記者陳燦坤攝）

  • 縣府昨剛派員清除台西有才寮大排死禽，民眾今又發現有半袋丟包死禽。（記者陳燦坤攝）

    縣府昨剛派員清除台西有才寮大排死禽，民眾今又發現有半袋丟包死禽。（記者陳燦坤攝）

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