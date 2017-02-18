致民國中柔道隊名聲響 南韓柔道隊來取經
2017-02-18 12:45
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苑裡鎮致民國中柔道隊是國內傳統勁旅，來自南韓的三千浦中央高校選手今天造訪致民國中，與致民國中的選手互相切磋交流。
三千浦中央高校方表示，致民國中柔道隊一直以來的成績都相當突出，名聲蜚聲國際，學生參加國際和台灣賽事都有亮眼表現，所以前來見識台灣優秀選手的訓練以及柔道技巧。
「台灣選手基本功扎實、各方面的」柔道攻擊和防禦技巧都很熟練」，三千浦中央高校柔道隊選手說，看到致民國中的選手的柔道功夫，也讓他們開了眼界，了解柔道的世界真的非常浩瀚，也鼓勵了自己必須努力學習、精進。
致民國中選手說，大家都先從體能、重量訓練等基本功練起，有了好的基礎，才能夠針對技巧的各項缺點，改良、精進，畢竟許多高手就算拿遍獎項，依然不忘「百尺竿頭，更進一步」的訓示。
致民國中校長郭嘉豪表示，希望藉由柔道隊的互相交流，且三千浦中央高校陣中有南韓國手，對學校學生也是很好的體驗，不但能互相提昇彼此柔道水準，也發揮國民外交效果。
致民國中在近年來的全國柔道錦標賽、全中運等頂尖賽事，都有學生拿下個人冠軍或是亞軍、季軍等成績，團體組成績也維持在全國前三甲之列，堪稱全國頂尖柔道勁旅。
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