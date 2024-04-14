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遊台求助1事無人幫！大馬女嘆沒人情味 網曝「這些地方」可如願

一名來台旅遊的馬來西亞女子發文抱怨「感覺不到台灣的人情味」。圖為台北101。（資料照）

一名來台旅遊的馬來西亞女子發文抱怨「感覺不到台灣的人情味」。圖為台北101。（資料照）

2024/04/14 23:27

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人的人情味聞名全球，許多觀光客常大讚「台灣最美的風景是人」。不過，一名馬來西亞網友表示，自己有禮貌問店員如何換錢，對方卻支支吾吾不敢幫忙，因此發文抱怨「感受不到台灣人情味」，許多網友緩頰，「台灣人真不知道，畢竟用不到」。

有馬來西亞網友在小紅書發文指出，自己到餐廳用餐，但發現台幣不夠，便詢問了店員哪裡可以換錢，但對方卻支支吾吾，沒有正面回答，還建議她上網查，讓她不解表示，「台灣人都比較害羞嗎？自認態度很好，語氣也很好，可是為什麼問個換錢的地方就要拉著衣袖不讓知道呢？還是擔心是詐騙？實在感受不到台灣的人情味」。

貼文曝光後，許多台灣網友紛紛解釋，「妳不要想太多，一般人真不知道哪裡可以換錢」、「有沒有可能我們真不知道」、「因為台灣人自己也不知道去哪換，問路還好，但被問到換錢，我真覺得害怕」、「台灣詐騙太多，大家都被騙怕了，可能擔心後面會提出其他要求，所以對於牽涉金錢問題會比較謹慎」。

原PO之後補充，在馬來西亞換外幣的店舖很普遍，但不知道台灣需要到銀行辦理才導致誤會。許多網友也給原PO建議，「銀行可以換，但不是每一家，有外匯指定銀行的就能換，給他們護照簽個名就行了」、「比較大的五星酒店和百貨都有換匯服務，匯率如何就不知道了」、「認真回答妳，銀行、百貨公司一樓服務台可以換」。

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