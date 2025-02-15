快哭了！拉布拉多被偷走近8年 和主人重聚時像在微笑

英國布拉多犬黛西於2017年11月被偷狗賊抓走，飼主夫婦如今終於和愛犬重聚。（圖擷自RSPCA臉書）

2025/02/15 15:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕感動！英國諾福克郡一隻拉布拉多犬黛西（Daisy）於2017年11月被偷狗賊抓走，飼主夫婦焦急求助後引起社會關注，但仍然找不到愛犬，直到最近終於在遙遠的薩默塞特郡尋獲，黛西與主人重聚時彷彿在微笑，讓眾人差點哭了出來。

據《BBC》報導，英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）近來在距離諾福克郡200多英里（200英里約320公里）遠的薩默塞特郡做例行檢查，發現一處民宅的13歲拉布拉多狀況不太好，住戶聲稱他們是最近幾年才養了這條狗，並同意由RSPCA接手照顧。

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沒想到獸醫竟掃瞄出拉布拉多是失竊犬隻，晶片上還有原主人麗塔與菲利浦（Rita and Philip Potter）夫婦的聯絡方式，RSPCA檢查員沃特絲（Kim Walters）連忙打電話通知，麗塔和丈夫得知消息後欣喜若狂。

據了解，黛西當年失蹤時，有民眾目睹牠是被抓到車子上帶走，可能是被帶去繁殖場牟利，警方介入後無法查到車輛行蹤，麗塔與菲利浦旋即藉由媒體、社群平台尋找，一度成為社會焦點。

在一直找不到黛西的情況下，夫婦倆在壁爐上放了愛犬的照片，每天都會一邊看照片一邊想念黛西，這對夫妻後續更發起請願活動，呼籲政府重視寵物竊盜，使得英國當局去年通過「寵物綁架法案（Pet Abduction Bill）」。

如今麗塔與菲利浦終於和狗狗重聚，2人見到分離將近8年的愛犬時強忍淚水。RSPCA透露，黛西檢查出多個乳房腫塊、輕微髖關節損傷，過去應是被當成繁殖犬，麗塔對此強調，雖然黛西年紀大了、身體有許多狀況，但未來她們一家人都會好好照顧黛西。

13歲的黛西身體有不少狀況。（圖擷自RSPCA臉書）

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