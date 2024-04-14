迴轉壽司店「小小強」爬入盤 苗縣議員陳光軒獲「招待」2盤

苗栗縣議員陳光軒晚間在臉書發文，表示今晚在連鎖迴轉壽司店用餐，遇到「小小強」上桌爬入盤的情形。（翻攝陳光軒臉書）

2024/04/14 23:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣議員陳光軒今（14）晚到頭份尚順廣場一家知名連鎖迴轉壽司店用餐，吃到一半，竟有一隻「小小強」鑽出桌面，還爬上他剛吃完的碟盤上舔醬汁，讓他當場食慾全無，按服務鈴反映後，結帳走人；店家服務員除頻頻道歉，並「招待」他2盤的價錢。

對此，苗栗縣政府衛生局表示，陳光軒可依程序向衛生局提出申訴，衛生局受理後將派員了解。此外，衛福部因應日前台北市信義區遠百信義A13寶林茶室食安事件，食藥署要求各縣市強化百貨公司大賣場有美食街的餐飲業者的稽查；衛生局已就苗栗市家樂福、頭份市大潤發及尚順廣場等縣內3處百貨賣場內38家餐飲業展開查核輔導，以維護消費者食品安全。

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陳光軒今晚在臉書發文，「它淡定的爬上了我的盤子很開心的舔著，我也很淡定的按下服務鈴跟店員說我不吃了……」並附上他手機拍攝的影片，影片中顯示一隻「小小強」從盤碟外緣爬上盤。

陳光軒受訪表示，他今晚在頭份市尚順廣場一家知名連鎖迴轉壽司店用餐，吃了約莫8、9盤後，突然一隻「小小強」從點餐平板的桌縫間鑽出，且似乎顯得不怕人，「也完全不尊重我」，就大剌剌地爬上他剛吃完的碟盤上舔醬汁。

陳光軒說，他當下食慾全無，按了服務鈴反映，要求店家應注意營業空間的環境乾淨衛生，服務員向他頻頻致歉，結帳時「招待」他2盤的價錢。陳光軒離開後，也將他用餐所遇情形，向衛生局反映。

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