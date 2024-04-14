高雄鳳梨上架連鎖量販店及超市 假日試吃推廣到5/5

高雄鳳梨上架三大連鎖量販店及超市，假日試吃推廣到5月5日。（市府提供）

2024/04/14 22:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳梨進入產季，初夏時節是最佳品味期，農業局攜手三大連鎖量販店與超市推出鳳梨慶典，每週六、日舉辦試吃推廣活動，搭配「鮮削鳳梨」優惠特賣，直至5月5日止，呼籲民眾把握機會。

農業局表示，鳳梨上架推廣活動由家樂福率先開跑，全國65家店舉辦高雄週活動直到4月23日，上架大樹鳳梨、六龜蓮霧、燕巢芭樂、甲仙青梅、美濃百香果、履歷栗子南瓜、履歷甜椒等，高雄在地優質新鮮蔬果。

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農業局也攜手全聯超市全台1160家門市，搶鮮上架期間限定的桶裝400克鮮削鳳梨，免削鳳梨方便民眾食用，今、4月20至21日推出週末限時優惠，歡迎消費者選購。

此外，4月27至28 、5月4至5日將於大潤發全國5家分店（南湖、八德、忠孝、湳雅、台南），舉辦高雄鳳梨試吃推廣活動，並於全台20家店上架，賣場更貼心提供袋裝鮮削鳳梨，讓消費者免動刀、減廚餘，更便利吃到鳳梨鮮甜好味。

農業局指出，高雄鳳梨種植面積962公頃佔全國13%，4月至6月是最佳賞味期，特色口感鮮美、肉質紮實細膩、香甜多汁酸度低，營養高富含維生素C和膳食纖維。

農業局長張清榮表示，上架鳳梨來自農民精心栽種、用心挑選優質水果，每一顆鳳梨都經過嚴格控管，確保新鮮度和口感達到最佳狀態。

他說，農業局協助農民鋪貨三大連鎖通路，除了原果鳳梨外，也透過桶裝、袋裝鮮削鳳梨的推廣銷售方式，方便民眾購買吃得放心。可上高雄首選電商平台選購。

高雄鳳梨上架三大連鎖量販店及超市，假日試吃推廣到5月5日。（市府提供）

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