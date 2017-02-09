馬祖「擺暝」文化祭 神轎遶境閤境安

「馬祖擺暝文化祭」今天在北竿正月十三暝活動搶先登場，北竿鄉居民熱情參與扛乩轎。圖為兩座乩轎相遇熱情問好。（記者俞肇福攝）

2017-02-09 20:40

〔記者俞肇福／連江報導〕「馬祖擺暝文化祭」今天在北竿正月十三暝活動率先登場，北竿鄉居民與旅台居民返鄉共同參與扛乩，北竿鄉境內神轎在坂里大宅前大會師，在鼓板聲、鞭炮聲中、各宮廟的神轎將坂里大宅前擠得水洩不通，吸引居民與外地遊客爭睹拍照；晚間的燒馬糧活動，不只台灣各地不曾聽聞，連馬祖其他島嶼的擺暝活動也沒有，只有北竿有，非常特殊。

「擺暝」是福州話，就是夜晚擺放供品祭神酬神的儀式，馬祖四鄉五島居民在這段期間紛紛把家中最好的食物，送到廟中當祭品，祈求闔家平安事業順利，各村神明坐上神轎到各村遶境，讓閤境平安。

坂里十三暝（坂里村擺暝元宵）活動精彩非凡，早上舉辦白馬尊王祭祀大典，下午演出「坂里十三暝燒馬糧」文化故事，今天下午5點乩轎大會師，到白沙遶境，回程進行燒馬糧儀式，深夜還有送喜活動；文化部文化資產局局長施國隆、國立台灣海洋大學校長張清風受邀到馬祖參與，均盛讚此為難得的文化活動。

當白馬尊王神駕進入坂里大街時，家家戶戶都在門口準備了一堆糧草、五穀與元寶，當神轎經過，居民焚香祝禱，點火燒糧草，供白馬尊王的坐騎白馬食用，因為馬吃飽了，才有力氣帶著尊王繼續庇佑闔家平安；此外，在會場中央還準備遶境之後點火燃燒，讓白馬吃飽。這個燒馬糧的習俗，據說是北竿的先民從大陸長樂的白馬尊王祖廟傳承而來，不只台灣沒有，連馬祖四鄉五島也僅北竿有，非常稀奇。

坂里十三暝燒完馬糧後，已近午夜，接著就剩送喜儀式。舉凡去年家中有喜事的，娶媳婦、生小孩，都要在這一天先寫在大屋的牆上，並且把娘家送的百子千孫提燈拿到神尊前供奉。送喜時刻到了，村裡的耆老會領著鑼鼓陣，由新郎帶路，神轎到喜家送喜，講吉祥話，祝福喜家添福添丁。