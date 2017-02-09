馬祖「擺暝」文化祭 神轎遶境閤境安
「馬祖擺暝文化祭」今天在北竿正月十三暝活動搶先登場，北竿鄉居民熱情參與扛乩轎。圖為兩座乩轎相遇熱情問好。（記者俞肇福攝）
〔記者俞肇福／連江報導〕「馬祖擺暝文化祭」今天在北竿正月十三暝活動率先登場，北竿鄉居民與旅台居民返鄉共同參與扛乩，北竿鄉境內神轎在坂里大宅前大會師，在鼓板聲、鞭炮聲中、各宮廟的神轎將坂里大宅前擠得水洩不通，吸引居民與外地遊客爭睹拍照；晚間的燒馬糧活動，不只台灣各地不曾聽聞，連馬祖其他島嶼的擺暝活動也沒有，只有北竿有，非常特殊。
「擺暝」是福州話，就是夜晚擺放供品祭神酬神的儀式，馬祖四鄉五島居民在這段期間紛紛把家中最好的食物，送到廟中當祭品，祈求闔家平安事業順利，各村神明坐上神轎到各村遶境，讓閤境平安。
坂里十三暝（坂里村擺暝元宵）活動精彩非凡，早上舉辦白馬尊王祭祀大典，下午演出「坂里十三暝燒馬糧」文化故事，今天下午5點乩轎大會師，到白沙遶境，回程進行燒馬糧儀式，深夜還有送喜活動；文化部文化資產局局長施國隆、國立台灣海洋大學校長張清風受邀到馬祖參與，均盛讚此為難得的文化活動。
當白馬尊王神駕進入坂里大街時，家家戶戶都在門口準備了一堆糧草、五穀與元寶，當神轎經過，居民焚香祝禱，點火燒糧草，供白馬尊王的坐騎白馬食用，因為馬吃飽了，才有力氣帶著尊王繼續庇佑闔家平安；此外，在會場中央還準備遶境之後點火燃燒，讓白馬吃飽。這個燒馬糧的習俗，據說是北竿的先民從大陸長樂的白馬尊王祖廟傳承而來，不只台灣沒有，連馬祖四鄉五島也僅北竿有，非常稀奇。
坂里十三暝燒完馬糧後，已近午夜，接著就剩送喜儀式。舉凡去年家中有喜事的，娶媳婦、生小孩，都要在這一天先寫在大屋的牆上，並且把娘家送的百子千孫提燈拿到神尊前供奉。送喜時刻到了，村裡的耆老會領著鑼鼓陣，由新郎帶路，神轎到喜家送喜，講吉祥話，祝福喜家添福添丁。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 高英工商創客生活營「溫故知新」 學生：寒假真有趣
- 鬼壓床還不可怕？禮儀師說最恐怖的是這個
- 最國際化大學 台大清大上榜
- 助塞爾維亞難民不斷炊 慈濟海外志工伸援
- 「三民主義統一中國」圍牆保留 水交社見證歷史
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 關帝廟文昌帝君遭火焚 腹中竟有200年小香爐
- 台東首炸寒單爺 市長上轎挨炸
- 重繪「風城情波」看板 影博打造新門面
- 2/9重要財經新聞一覽
- 安徽大爆炸有無傷亡？ 醫生：不可能告訴記者
- 天冷窩賭場取暖「推筒子」 龜山警破門逮8人
- 〈國際現場〉智利銅礦工人罷工 銅價應聲漲
- 國民黨：交通部不要冷血 勞動部要保障勞工
- 蕭薔喪母之後又「喪子」 親自CPR無效
- 女子身中14刀半裸陳屍校園 監視器拍到可疑男子
- 搶超商惡少已可出院 8名警力戒護帶回偵訊
- 先別管好不好吃了！爆紅「灑鹽寶貝」 超性感手勢讓女網友為之瘋狂！
- 交部對華航、台鐵處理不同？政院：台鐵是國家擁有
- 領務局遭駭 出國登錄個資恐外洩
- 偽造外勞居留證 2嫌被判刑
- 經典賽》胡金龍3分砲帶動 台灣隊4轟大勝溫莎皇家
- 中職》獅隊本土先發10搶3 蔗總看好羅錦龍
- T.O.P入伍惹心碎 女星甜喊：不能兵變喲
- 台灣燈會試營運 ８米高巨偶「霹靂」轟動
- 怪手司機受困泥水中 強撐2小時撿回一命
- 省過頭？ 交通標誌修改居然用貼的！
- 自由開講》醫療絕對不是服務業
- 黨主席選舉互相殘殺 他們籲洪秀柱「優雅轉身」
- 忘帶鑰匙爬牆卡空中 12個消防員來救他
- 萬少丞入黨資料外流 中常委要黨究責 「怎麼死的才知道」
- 男歌手喝水都好笑 瞿導讚天生喜劇咖
- 台股收盤上漲46.93點 報9590.18點
- 民視林口總部團拜 阿祖級石英怨還沒當阿公
- 不讓洪曉蕾專美於前？ 王世均攜「乾妹妹」回豪宅
- 3男市區攔車劫人 網友：「玩命關頭」當街上演？
- 中職》獅隊四將出征台日賽 潘武雄：可惜遇不到大谷
- 雄獅一月營收15.4億元 創歷年同期新高
- 國小客語開課率2成 竹縣憂補助
- 國巨賣飛磁不能認列 違規公告遭罰5萬
- 海倫清桃被冷凍？ 經紀公司這樣說
- 正統鹿耳門聖母廟鬧元宵 高空煙火有看頭
- 太保花海節夯 春節吸客30萬人次
- 藍委挺同婚遭嗆開除黨籍 詹啟賢：黨不是一言堂
- 叔叔跟妳一起玩 男商場亂摸8歲女童
標題：馬祖「擺暝」文化祭 神轎遶境閤境安
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email