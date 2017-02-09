| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
前參謀總長陳燊齡今晚逝世 享壽93歲 花蓮空軍上士 在高雄轎車上燒炭身亡 震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 生活

馬祖「擺暝」文化祭 神轎遶境閤境安

「馬祖擺暝文化祭」今天在北竿正月十三暝活動搶先登場，北竿鄉居民熱情參與扛乩轎。圖為兩座乩轎相遇熱情問好。（記者俞肇福攝）

2017-02-09  20:40

〔記者俞肇福／連江報導〕「馬祖擺暝文化祭」今天在北竿正月十三暝活動率先登場，北竿鄉居民與旅台居民返鄉共同參與扛乩，北竿鄉境內神轎在坂里大宅前大會師，在鼓板聲、鞭炮聲中、各宮廟的神轎將坂里大宅前擠得水洩不通，吸引居民與外地遊客爭睹拍照；晚間的燒馬糧活動，不只台灣各地不曾聽聞，連馬祖其他島嶼的擺暝活動也沒有，只有北竿有，非常特殊。

「擺暝」是福州話，就是夜晚擺放供品祭神酬神的儀式，馬祖四鄉五島居民在這段期間紛紛把家中最好的食物，送到廟中當祭品，祈求闔家平安事業順利，各村神明坐上神轎到各村遶境，讓閤境平安。

坂里十三暝（坂里村擺暝元宵）活動精彩非凡，早上舉辦白馬尊王祭祀大典，下午演出「坂里十三暝燒馬糧」文化故事，今天下午5點乩轎大會師，到白沙遶境，回程進行燒馬糧儀式，深夜還有送喜活動；文化部文化資產局局長施國隆、國立台灣海洋大學校長張清風受邀到馬祖參與，均盛讚此為難得的文化活動。

當白馬尊王神駕進入坂里大街時，家家戶戶都在門口準備了一堆糧草、五穀與元寶，當神轎經過，居民焚香祝禱，點火燒糧草，供白馬尊王的坐騎白馬食用，因為馬吃飽了，才有力氣帶著尊王繼續庇佑闔家平安；此外，在會場中央還準備遶境之後點火燃燒，讓白馬吃飽。這個燒馬糧的習俗，據說是北竿的先民從大陸長樂的白馬尊王祖廟傳承而來，不只台灣沒有，連馬祖四鄉五島也僅北竿有，非常稀奇。

坂里十三暝燒完馬糧後，已近午夜，接著就剩送喜儀式。舉凡去年家中有喜事的，娶媳婦、生小孩，都要在這一天先寫在大屋的牆上，並且把娘家送的百子千孫提燈拿到神尊前供奉。送喜時刻到了，村裡的耆老會領著鑼鼓陣，由新郎帶路，神轎到喜家送喜，講吉祥話，祝福喜家添福添丁。

廣告
  • 「馬祖擺暝文化祭」今天在北竿十三暝活動率先登場。圖為家家戶戶門前燒馬糧，希望讓白馬尊王座騎糧草吃飽，才能讓尊王來年繼續庇佑闔境平安。（記者俞肇福攝）

    「馬祖擺暝文化祭」今天在北竿十三暝活動率先登場。圖為家家戶戶門前燒馬糧，希望讓白馬尊王座騎糧草吃飽，才能讓尊王來年繼續庇佑闔境平安。（記者俞肇福攝）

  • 「馬祖擺暝文化祭」在乩轎大會師繞境後，各廟宇的乩轎陪同白馬尊王返回，受到民眾鞭炮祝賀。（記者俞肇福攝）

    「馬祖擺暝文化祭」在乩轎大會師繞境後，各廟宇的乩轎陪同白馬尊王返回，受到民眾鞭炮祝賀。（記者俞肇福攝）

  • 「馬祖擺暝文化祭」在乩轎大會師後，展開神尊遶境活動。扛乩轎的人員個個不喊累，為能為神明服務感到光榮。（記者俞肇福攝）

    「馬祖擺暝文化祭」在乩轎大會師後，展開神尊遶境活動。扛乩轎的人員個個不喊累，為能為神明服務感到光榮。（記者俞肇福攝）

  • 「馬祖擺暝文化祭」今年特色還有馬祖平安風燈燈牆，馬祖平安風燈只有在馬祖重要節慶才看得到，許多人紛紛在風燈前寫下心願。（記者俞肇福攝）

    「馬祖擺暝文化祭」今年特色還有馬祖平安風燈燈牆，馬祖平安風燈只有在馬祖重要節慶才看得到，許多人紛紛在風燈前寫下心願。（記者俞肇福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北竿 擺暝 馬祖
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：馬祖「擺暝」文化祭 神轎遶境閤境安


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.