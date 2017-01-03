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全國美容美髮賽 長榮女中18生抱18獎

長榮女中在中華盃美容美髮賽揮出全壘打，18位參賽學生抱回18個獎座。（記者王俊忠攝）

2017-01-03  10:33

〔記者王俊忠／台南報導〕長榮女中美容科、時尚造型科學生參加2016中華盃全國美容美髮美儀競賽傳捷報！此次長女參加的是非包組比賽，與全國高職、大專院校、社會組一千多位選手同台競逐，長女參賽學生很爭氣、揮出全壘打，18名學生奪得18座獎盃。

在師長鼓勵下，長女兩大美容群科報名相當踴躍，往年多為三年級學生，此次二年級學生也提早小試身手，雖然中華盃比賽項目多達數十種，二年級學生挑選的，多數還沒上過課，大膽挑戰精神，讓校方訝異，只是如此苦了指導老師，畢竟短時間內從頭教起是件苦差事，而且只能利用課餘時間指導。

十八名參賽學生為爭取好成績，比賽前一個多月，幾乎每天下課都留到晚上九點、十點，連假日也不放過，夜晚時分在學校各角落常看到學生們練習身影。科主任胡美智透露，常有學生晚上想留下來練習、請老師從旁指導，輪番跑到老師辦公室，輕聲帶點不好意思的問:「老師，今晚你要”加班”嗎?」，看到孩子這麼有心，老師們即使上了一整天的課，仍貼心回說:「有哦，今天剛好有公事要留下來」，就這樣，美容群科專業老師，一路陪同學生練習，一來指導技藝，二來保護安全，師生之情不言可喻。

也因學生們全力以赴、老師們全心相挺，十八名學生共取得創意包頭、宴會創意編梳設計兩個冠軍、四個亞軍、六個季軍、六個殿軍，學生也將十八座獎盃獻給校長蔡玉敏，為美容群科風雲榜再添輝煌紀錄。

長女表示，美容科與時尚造型科堪稱長女亮點科系，在少子化趨勢下，招生依舊一枝獨秀、逆勢成長，今年除美容科再增一產學合作專班，為持續強化學生技藝，明年時尚造型科也將採獨立特色招生。

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  • 長榮女中學生在中華盃美容美髮賽揮出全壘打，每位參賽學生都抱回獎座。（記者王俊忠攝）

    長榮女中學生在中華盃美容美髮賽揮出全壘打，每位參賽學生都抱回獎座。（記者王俊忠攝）

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標題：全國美容美髮賽 長榮女中18生抱18獎


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