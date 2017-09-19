傳回照片全失焦 福衛5號恐失能

2017-09-19

台灣自主研發 造價56億

〔記者林慶川、鄒景雯、吳柏緯／台北報導〕造價高達五十六億、也是首顆由台灣完全自主研發的光學遙測衛星「福衛五號」上月發射升空成功。依原設計，此衛星應可在離地球七百廿公里的軌道高度上，拍下地球表面黑白解析度兩米的清晰照片，不過，據了解，福衛五號九月七日已傳回首批遙測影像，照片卻均模糊不清，國家太空中心近日以遙控校準仍無改善，而因衛星升空後即無法回收地面進行維修，此衛星拍照功能恐已「失能」。

福衛五號八月廿五日於美國發射升空成功，當時國人相當振奮，因此顆衛星從元件設計、生產到組裝測試，都是台灣自主研發；更運用台灣半導體製程，做出一顆十二乘二．四公分的大尺寸CMOS影像感測器搭載在衛星上，按設計可從一○一大樓頂樓往下拍到地面上的螞蟻，此外，一旦進入太空軌道上運行，可清晰拍到地球表面黑白解析度為兩米、彩色解析度四米的物體影像。

持續遙控校準 仍無改善

而依規劃進程，福五升空兩週後、即九月八日就須傳回第一批照片，但據指出，九月七日傳回首批照片，照片卻是模糊且有條紋狀，難以辨識所拍攝物體，甚至拍攝大到廿米物體，成像品質仍不佳；有知情者更描述，傳回的影像用手機看還可以，但放大至原來解析度則變模糊、有大顆光斑，「品質應是無救了」。

傳發射前測試 就有問題

還有消息指出，太空中心發射衛星前，曾在台灣採地面拍遠距建物測試CMOS，當時即發現照片有問題；另有一說是，太空中心在發射衛星前，疏於對CMOS進行校準，才導致此項意外。

太空中心副主任余憲政昨坦言，目前確實有一些影像成像情況不完美，太空中心還在持續校正，目前鏡頭也仍在調整。國研院副院長吳光鐘則證實，光學酬載確實出現無法對焦的情形，與預期有落差，目前太空中心還在試圖找出原因，確定後會向國人報告。

對於福五出現重大問題，消息人士建議，政府應儘快指定一位有太空衛星工業經驗、熟悉太空中心生態的人接主任，否則目前只有代理主任，可謂群龍無首。新主任須組成真相調查委員會，徹查為何造成這些問題，釐清責任並進行懲處，重整太空中心應有的紀律。