死傷不明！ 緬甸7.7世紀強震 向國際求援

緬甸伊洛瓦底江知名的阿瓦大橋不敵強震斷裂。（取自X）

2025/03/29 05:30

中部重創 軍政府宣布進入緊急狀態

〔編譯張沛元、記者方瑋立、蘇永耀、林曉雲／綜合報導〕緬甸廿八日中午用餐時間發生芮氏規模七．七的淺層地震，造成緬甸當地與鄰國泰國多人死亡、許多建築物與橋樑倒塌。緬甸軍政府宣布受災最重六個地區進入緊急狀態，並罕見地向國際求援。由於緬甸深陷內戰，加上網路通訊不佳，難以在第一時間評估災情。根據緬甸國營電視台MRTV報導，地震已導致緬甸一四四人死亡、七三二人受傷。

12分鐘後餘震 深度同樣十公里

「彭博」報導，這是緬甸百年來最強烈地震。根據美國地質調查所（USGS）資料，強震發生在當地時間廿八日中午十二時五十分（台灣時間同日下午二時廿分，泰國時間同日下午一時廿分）左右，震央在中部實皆市（Sagaing）西北方約十六公里處，距離該國第二大城曼德勒約十七．二公里，深度僅十公里，威力之大，連鄰近的泰國、中國、柬埔寨、馬來西亞 、孟加拉與印度皆能感受到其震動。約十二分鐘後，幾乎在七．七強震同一地點又發生規模六．四的餘震，深度同樣僅十公里。

請繼續往下閱讀...

緬甸首都醫院 傳大規模傷亡

緬甸當局已宣布，包括實皆、曼德勒與首都奈比多在內受災最嚴重的六區進入緊急狀態；聯合國人道事務協調廳稱，震央所在的緬甸中部受損「嚴重」。奈比多一家醫院已成為前所未見的大規模傷亡區，該院醫生證實有約廿人死亡；親臨該院探視的緬甸軍政府領袖敏昂萊，與反軍政府的緬甸民主派人士成立的平行政府「全國團結政府」，皆呼籲國際社會盡快提供人道援助，意味承認地震造成大規模災情與人員死傷。軍政府呼籲民眾捐血、捐助醫療物資；印度、法國和歐盟均表示願意提供援助。

據了解，曼德勒當地傷亡慘重，有九十年歷史、連接皆靠近震央的實皆與瓦城的阿瓦大橋，不敵強震倒塌。緬甸東籲鎮因清真寺部分倒塌造成至少三人死亡，昂班鎮因飯店倒塌至少二死廿傷，以及人在緬甸仰光的紅十字會人員透過視訊表示，包括道路、橋樑與公共建築等基礎建設受損，目前還擔心緬甸當地大型水壩的情況。

緬甸死傷恐破千 一台人失聯

針對緬甸發生強震，賴清德總統昨透過臉書表示，他已請外交部，透過我國駐緬甸代表處、駐泰國代表處，了解當地災情資訊、掌握國人受災情況。外交部指出，目前有一名國人因所在曼德勒當地建築物倒塌失聯，其他留學生、台僑及旅客等暫時平安。

教育部昨日傍晚說明，目前沒有留學生傷亡情形，我國並無大學以上學生於緬甸求學，台商子女就讀仰光之高中以下學校者約三十人，目前均安全，惟部分地區因地震而通訊不穩，將持續追蹤與聯繫。至於我國在泰國留學生共計二○二人，透過台灣同學會社群了解，並無傷亡情形。

緬甸第二大城曼德勒多棟建築因強震而傾倒。（路透）

緬甸首都一家醫院的急診部門受損嚴重，據傳該醫院出現大規模傷亡。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法