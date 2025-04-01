鍾文智落跑2法官移送評鑑 黃智賢：沒被深入偵辦誰還要當好法官？

股市聞人鍾文智棄保潛逃。（資料照）

2025/04/01 10:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕股市聞人鍾文智炒作台灣存託憑證（TDR）套利4.7億餘元被判刑30年5月定讞，卻疑已落跑，司法院指出，高院合議庭辦案程序違反刑事訴訟法相關規定，嚴重損及司法公正、透明形象，聲明究責的立場，高等法院法官自律委員會審議後，決議建議以院長名義將庭長邱忠義、法官陳勇松請求法官評鑑委員會進行個案評鑑，展現司法機關究責決心。對此名嘴黃智賢表示，如果法官枉法裁判，卻可以安全下庄，沒有被深入偵辦。那誰還要做一個勇於對抗犯罪，清廉自守的好法官？

黃智賢在臉書PO文表示，鍾文智炒作TDR，被判刑30年5個月確定，不出意料的鍾跑了，目前被通緝，他可以跑是因為高院法官的一系列騷操作，竭盡全力幫他逃，鍾文智面臨重罪宣判，又有多次冒用別人護照的紀錄，所以被施以電子腳鐐科技監控，可是監控一年後，就在官司定讞之前的去年10月，高院法官竟然用多加2000萬保證金的方式，停止科技監控，於是今年3月，最高法院判刑30年5個月定讞，鍾文智棄保潛逃。

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黃智賢指出，之前才發生朱國榮潛逃出境，這次鍾文智也跑了，司法果然為有錢有勢的大惡，保駕護航，司法，幾乎已無節操可言，辦法多得很，這一次是行跡詭異的高院兩個法官，高院審判長法官邱忠義﹑跟受命法官陳勇松，沒有宣示裁定，也沒有指示書記官依照裁定原本，製作正本送達雙方當事人，陳勇松甚至指示書記官，抽換電話紀錄，好深的心機，好隱蔽的操作。

黃智賢續指，高院緊急聲明，出手對這兩個法官懲戒，但拔掉庭長位子，跟送法官評鑑，這很嚴重嗎？這種行政處罰，不是毛毛雨嗎？這兩個法官如果離職轉任律師，不是賺更多？放重大金融犯罪的罪犯潛逃，對司法正義跟社會公平與信任的傷害，何其嚴重，結果只是丟掉庭長位子？

黃智賢分析，邱忠義跟陳勇松如此了解案情，不會不知道會重罪定讞，不會不知道鍾文智何其有錢有勢，有能力跑，更不會不記得，鍾文智之前冒用他人身分的事，為什麼對他如此呵護配合，定要停止電子腳鐐監控？好讓他神不知鬼不覺的跑？鍾文智的律師，來頭都很大，都很貴，有高院退下來的法官，有憲法法庭法官，有藍有綠，可以織出一張綿密的司法保護傘。

黃智賢質疑，真要社會相信，這兩個法官指示一時昏聵？思慮不周？或是太嫩沒有社會經驗？她都要吐了，社會能不懷疑，這兩個法官是被重金收買？又是誰，在做司法的三七仔，做司法的買賣？重罪輕判，或是幫忙設計潛逃的方案，如果法官枉法裁判，卻可以安全下庄，沒有被深入偵辦，法官為惡的背後隱情，無人追究，之後還五代其昌，財源滾滾。

黃智賢直言，那誰還要做一個勇於對抗犯罪，清廉自守的好法官，為社會人民守護司法？法院也可以打包，關起來了，檢警也不用苦苦偵辦查案，大家都學起來，犯大案，撈大條錢，用錢打通司法的生死線，無法無天，才可以榮華富貴。

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