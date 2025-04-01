為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    知名止瀉藥啟動回收！「喇叭牌正露糖衣錠」2批號、68萬錠受影響

    食藥署發布最新回收訊息，民眾常用來對付拉肚子的「喇叭牌正露糖衣錠」有兩個批號出現品質瑕疵，合計68萬錠啟動緊急回收。 （取自食藥署藥品仿單查詢平台）

    食藥署發布最新回收訊息，民眾常用來對付拉肚子的「喇叭牌正露糖衣錠」有兩個批號出現品質瑕疵，合計68萬錠啟動緊急回收。 （取自食藥署藥品仿單查詢平台）

    2025/04/01 11:12

    〔記者邱芷柔／台北報導〕民眾常用來對付拉肚子的「喇叭牌正露糖衣錠」出包！衛福部食品藥物管理署發布最新回收訊息，這款指示藥品有兩個批號出現品質瑕疵，一批藥錠碎裂，另一批則是主成份含量不足，已緊急啟動回收，兩批藥品數量合計達68萬錠。

    遭回收的批號為41RF2與BS0029，藥品許可證字號為「衛署藥輸字第022339號」，由台灣大幸藥品股份有限公司持有。廠商是在3月24日主動通報食藥署，指出41RF2出現藥錠碎裂、BS0029則在第32個月安定性試驗中發現主成分含量不足，經評估後決定進行第二級回收。

    食藥署副署長王德原今（1日）說明，這兩批藥品先前已出貨至通路，合計約68萬錠。已要求廠商在4月25日前完成回收、提出調查報告及預防改善措施，否則將依「藥事法」第91條處20萬至500萬元罰鍰。

    「喇叭牌正露糖衣錠」屬於指示藥，含wood creosote、芫荽粉（powdered geranium herb）與黃柏乾燥萃取物（phellodendron bark dried extract），主要用於緩解輕微至中度急性腹瀉。王德原指出，廠商其他批號產品不受影響，市面上也有其他止瀉藥品可替代。

    食藥署也呼籲，各醫療院所、藥局及藥商應立即停止調劑與供應這兩批產品，並配合回收作業。民眾若手中持有相關批號藥品，如對藥品安全有疑慮，應儘速回診諮詢醫師，討論替代用藥。

    值得注意的是，「喇叭牌正露糖衣錠」並非首次回收，2023年9月食藥署也曾接獲日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）警訊，原廠22批原料藥製程與核准不符，其中一批流入台灣，當時回收約37.4萬錠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播