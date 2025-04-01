知名止瀉藥啟動回收！「喇叭牌正露糖衣錠」2批號、68萬錠受影響

食藥署發布最新回收訊息，民眾常用來對付拉肚子的「喇叭牌正露糖衣錠」有兩個批號出現品質瑕疵，合計68萬錠啟動緊急回收。 （取自食藥署藥品仿單查詢平台）

2025/04/01 11:12

〔記者邱芷柔／台北報導〕民眾常用來對付拉肚子的「喇叭牌正露糖衣錠」出包！衛福部食品藥物管理署發布最新回收訊息，這款指示藥品有兩個批號出現品質瑕疵，一批藥錠碎裂，另一批則是主成份含量不足，已緊急啟動回收，兩批藥品數量合計達68萬錠。

遭回收的批號為41RF2與BS0029，藥品許可證字號為「衛署藥輸字第022339號」，由台灣大幸藥品股份有限公司持有。廠商是在3月24日主動通報食藥署，指出41RF2出現藥錠碎裂、BS0029則在第32個月安定性試驗中發現主成分含量不足，經評估後決定進行第二級回收。

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食藥署副署長王德原今（1日）說明，這兩批藥品先前已出貨至通路，合計約68萬錠。已要求廠商在4月25日前完成回收、提出調查報告及預防改善措施，否則將依「藥事法」第91條處20萬至500萬元罰鍰。

「喇叭牌正露糖衣錠」屬於指示藥，含wood creosote、芫荽粉（powdered geranium herb）與黃柏乾燥萃取物（phellodendron bark dried extract），主要用於緩解輕微至中度急性腹瀉。王德原指出，廠商其他批號產品不受影響，市面上也有其他止瀉藥品可替代。

食藥署也呼籲，各醫療院所、藥局及藥商應立即停止調劑與供應這兩批產品，並配合回收作業。民眾若手中持有相關批號藥品，如對藥品安全有疑慮，應儘速回診諮詢醫師，討論替代用藥。

值得注意的是，「喇叭牌正露糖衣錠」並非首次回收，2023年9月食藥署也曾接獲日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）警訊，原廠22批原料藥製程與核准不符，其中一批流入台灣，當時回收約37.4萬錠。

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