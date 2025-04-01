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    首頁　>　政治

    共軍對台軍演 賴清德第一時間指示嚴密應處、全面掌握

    中國東部戰區今天一早宣布展開對台軍事演習，我國防部公布事前已掌握中國航空母艦山東號（見圖）進入我應變區，並已由我海軍田單軍艦嚴密監控。（圖由國防部提供）

    中國東部戰區今天一早宣布展開對台軍事演習，我國防部公布事前已掌握中國航空母艦山東號（見圖）進入我應變區，並已由我海軍田單軍艦嚴密監控。（圖由國防部提供）

    2025/04/01 10:45

    〔記者陳昀／台北報導〕中國解放軍今（1）日宣布啟動對台軍演，聲稱是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告。總統府嚴厲譴責中國片面升高區域情勢、公然挑戰國際秩序，並表示，賴清德總統第一時間已指示國安與國防等相關單位嚴密應處，全面掌握相關狀況，政府有信心、有能力捍衛國家主權、守護人民安全、維護社會安定，請國人放心。

    總統府發言人郭雅慧表示，確保台海及印太區域的和平穩定，是國際社會最大共識，並牽涉全球共同核心利益。中國作為區域一員，近日持續在台海周邊及印太區域，包括紐、澳、日、韓、菲律賓南海等區域各方國際海域，以軍事挑釁、海上灰色地帶襲擾等單邊行徑，破壞區域安全穩定、片面升高區域情勢、公然挑戰國際秩序，是國際社會公認的麻煩製造者，總統府對此嚴厲譴責。

    郭雅慧表示，維持區域和平穩定是兩岸共同責任，台灣致力維護台海和平穩定的決心不變，呼籲中國回到以規則為基礎的國際秩序上，為區域安全穩定與繁榮發展作出貢獻。賴總統第一時間已經指示國安與國防等相關單位嚴密應處，對於相關狀況皆有全面掌握，面對外部威脅，我政府會持續捍衛民主自由的憲政體制，有信心、有能力捍衛國家主權、守護人民安全、維護社會安定，請國人放心。

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