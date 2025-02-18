DeepSeek個資恐送中企 南韓停止下載

DeepSeek個資恐送中企引起爭議，南韓暫時限制用戶透過應用程式商店下載該程式。（彭博檔案照）

2025/02/18 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓繼多個政府部門禁用中國生成式人工智慧（AI）機器人「深度求索」（DeepSeek）後，「個人資訊保護委員會」十七日也宣布，已暫時限制用戶透過應用程式商店下載該程式，要求DeepSeek公司先依照南韓法規，改善個資保護相關措施，才可重啟服務。

南韓要求改善個資保護

由於DeepSeek過度蒐集個資引起爭議，南韓時間十五日下午六時起，所有應用程式商店均無法下載該程式。此前已下載的用戶可繼續使用，但官方仍建議移除，或避免輸入個資。南韓個資保護委員會一月底發文DeepSeek公司，要求說明開發及提供服務的過程中所蒐集的資訊種類、目的、利用及儲存方式，以及是否與其他方分享等，發現確實存在個資處理疑慮，要求依據南韓「個資保護法」加以改善。

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南韓國家情報院日前證實，DeepSeek的聊天紀錄可轉移至他處，擁有辨識個人身分，並將資料發送至中企伺服器的能力。

DeepSeek公司已承認，對南韓相關法律考量不夠周到，將積極配合委員會的相關措施。DeepSeek先前已公布針對歐盟及某些國家的隱私權政策。

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