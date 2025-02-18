為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    DeepSeek個資恐送中企 南韓停止下載

    DeepSeek個資恐送中企引起爭議，南韓暫時限制用戶透過應用程式商店下載該程式。（彭博檔案照）

    DeepSeek個資恐送中企引起爭議，南韓暫時限制用戶透過應用程式商店下載該程式。（彭博檔案照）

    2025/02/18 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓繼多個政府部門禁用中國生成式人工智慧（AI）機器人「深度求索」（DeepSeek）後，「個人資訊保護委員會」十七日也宣布，已暫時限制用戶透過應用程式商店下載該程式，要求DeepSeek公司先依照南韓法規，改善個資保護相關措施，才可重啟服務。

    南韓要求改善個資保護

    由於DeepSeek過度蒐集個資引起爭議，南韓時間十五日下午六時起，所有應用程式商店均無法下載該程式。此前已下載的用戶可繼續使用，但官方仍建議移除，或避免輸入個資。南韓個資保護委員會一月底發文DeepSeek公司，要求說明開發及提供服務的過程中所蒐集的資訊種類、目的、利用及儲存方式，以及是否與其他方分享等，發現確實存在個資處理疑慮，要求依據南韓「個資保護法」加以改善。

    南韓國家情報院日前證實，DeepSeek的聊天紀錄可轉移至他處，擁有辨識個人身分，並將資料發送至中企伺服器的能力。

    DeepSeek公司已承認，對南韓相關法律考量不夠周到，將積極配合委員會的相關措施。DeepSeek先前已公布針對歐盟及某些國家的隱私權政策。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播