終結烏俄戰爭 魯比歐率團抵沙 今與俄方談判

美國國務卿魯比歐十七日抵達沙國首都利雅德，將就烏俄停戰事宜在十八日與俄國外長拉夫羅夫會談。（法新社）

2025/02/18 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿魯比歐率領美方代表團在十七日抵達沙烏地阿拉伯首都利雅德，準備和俄羅斯代表談判結束俄國對烏克蘭長達三年的侵略戰爭，雙方將在十八日展開會談，且烏克蘭不會參與。針對烏國和歐洲被排除在這次談判之外引發的疑慮，魯比歐強調這次美俄談判旨在確定俄方的動機，包括是否打算認真推進終戰，最終烏國和歐洲將參與「實際談判」。

傳美希望復活節前達成停火

根據「彭博」十六日報導，川普政府告訴歐洲官員，美國希望在四月廿日的復活節前達成停火，但要求身分保密的美國官員認為，此一時程表不切實際，以年底前為目標的可能性還比較大。

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在美國總統川普和俄國總統普廷日前同意各自團隊立即針對烏俄停火展開談判後，美國國務院十七日證實，魯比歐、白宮國家安全顧問瓦爾茲、中東特使魏科夫將在沙國會晤俄方代表。克里姆林宮發言人佩斯科夫同日表示，俄國外長拉夫羅夫、總統顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）將參與談判，主要是討論恢復美俄雙邊關係、潛在的烏俄停火方案及普廷和川普會面等事宜。

俄︰奪下的領土絕不讓步

拉夫羅夫十七日被問及歐洲在談判中可能扮演的角色時，以不屑的語氣表示，歐洲的參與沒有意義，「我不知道他們在談判桌上要什麼」，「若他們只想延長戰爭，何必上談判桌」。拉夫羅夫強調，俄國不會對烏東與烏南奪下的領土讓步，「談判時想都不必想」。

烏國總統澤倫斯基十六日訪問阿拉伯聯合大公國，十七、十八兩日分別訪問土耳其與沙國。澤倫斯基十七日在阿聯表示，烏國沒有被邀請參加美俄談判，也不接受沒有烏國參與的談判結果。他強調，訪問沙國與美俄談判無關，這場談判因為沒有烏國參與，不會有成果。川普同日則向媒體表示，澤倫斯基將「參與其中」，但沒有詳細說明他會在美俄談判中扮演的角色。

魯比歐在十六日播出的哥倫比亞廣播公司的訪問中指出，在與俄國展開任何談判之前，「我們還有很長的路要走」。他說，普廷在與川普通話時表達他對和平的興趣，川普也明確表明希望看到以持久並保護烏國主權的方式結束這場衝突，但「一通電話不能解決這樣複雜的戰爭」，接下來的幾天和幾週，美國將透過與俄國的會談，判斷普廷是否打算認真談判結束戰爭。

在魯比歐發表上述言論前，川普的烏俄特使凱洛格提到，美方將派不同團隊分別與烏俄進行談判，但烏國和歐洲擔憂被排除在美俄談判之外。魯比歐對此澄清，目前還沒有任何談判進展，也尚未進行任何「嚴肅的對話」，預計將透過後續對話釐清談判的模式。魯比歐強調，如果「真正的談判」準備就緒，烏國和歐洲國家將「必須參與」，「只是我們還沒達到那個地步」。

川普十六日在「空軍一號」上對媒體表示，美方一直在與俄國官員進行「長時間且激烈」的交談，包括魏科夫最近與普廷會面三小時。當被問到是否相信普廷有意佔領整個烏國時，川普透露這也是他問普廷的問題，「我認為他想儘快結束這一切，澤倫斯基也想結束這一切」。川普透露，他可能「很快」就會和普廷見面，但尚未確定時間。

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