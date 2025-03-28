緬甸地震釀災！外交部證實1國人因建物倒塌失聯

緬甸中部今天發生芮氏規模7.7大地震，外交部證實1國人失聯。（美聯社）

2025/03/28 19:05

〔記者方瑋立／台北報導〕緬甸今（28日）下午2時20分許發生芮氏規模7.7地震，鄰近的泰國也發生規模4.9地震，造成慘重災情。外交部今天表示，目前有1名國人因當地建築物倒塌失聯，其他留學生、台僑及旅客等暫時平安，全面持續清查並瞭解國人受災情況中。

外交部透過新聞稿表示，部長林佳龍在地震發生後已立即指示我國駐緬甸代表處及駐泰國代表處掌握，並持續清查災情資訊、國人受困狀況，同時分向兩國政府表達慰問之意，並願提供必要協助。

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外交部表示，據駐緬甸代表處回報，目前有一國人因所在曼德勒當地建築物倒塌而失聯，至於其他如駐地同仁及眷屬、當地台僑、留學生及旅客等暫時平安。考量這次地震災情嚴重，影響地區幅員廣大，而泰國也是我國人熱門旅遊地點，所以我國駐緬甸代表處及駐泰國代表處，正全面持續清查並瞭解國人受災情況。

外交部說明，已指示我國駐緬甸代表處及駐泰國代表處持續密切注意地震災情後續發展及是否有國人受災情形，並及時提供必要協助。如果國人在當地遭遇緊急情況，請立即撥打所在地駐外館處急難救助手機號碼。緬甸境內請直撥：09-257-257-575，泰國境內請直播：081-666-4006。

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